江绵恒露面 打破江泽民病危或去世传闻

哈通社阿斯塔纳9月11日电，据BBC报道，上海科技大学网站报道，该校校长、前中国领导人江泽民的儿子江绵恒9日曾接待到访的以色列前总理巴拉克，间接否认了江泽民去世的传闻。

在上海科技大学网站上仍然看到这篇注明文章来源为"校长办公室"的报道。报道称，2014年9月9日，以色列前总理巴拉克到访上海科技大学，该校校长江绵恒与副校长也参与接待，并对巴拉克的到访表示热烈的欢迎。 有关报道还附有一张包括江绵恒在内的集体合照。而从照片上看，江绵恒还面带笑容。按照中国传统，如果江泽民去世的传闻属实的话，作为长子的江绵恒此刻应该是在处理丧事，而不大可能在此刻再公开露面接待外宾。 此外，上海科技大学网站发表的其它报道还显示，过去一周来，江绵恒也曾经多次参加公开活动，其中包括9月2日下午向到访上海科技大学调研的上海市长杨雄一行人汇报学校整体发展和校园建设进展情况。江绵恒还在8月29日接待了香港科技大学校长陈繁昌率领的访问团。 传闻甚嚣 有关江泽民去世的最新传闻出现在上周末。当时，在中国社交媒体微博和微信中都不断流传一则消息，称"江泽民因为膀胱癌去世"，并表示，有关消息是北京的301医院（即解放军总医院）传出的。 而中国外交部发言人华春莹9日也罕见地回应了记者有关江泽民去世传闻的问题，表示她"第一次听到有关消息，无法证实"。 华春莹当时不但没有证实有关传言，而且也没有否认有关传闻，更没有如以往的做饭，严词驳斥有关传言为谣言。 8月30日，日本《东京新闻》曾经报道说，中共前总书记江泽民因身体极度不适，在8月初住院治疗。报道还表示，江泽民可能是因为膀胱癌恶化而住院。 不过，随后已经有海外中文媒体表示，有关江泽民病危的传言是不确的。