参议员：需为马奶和驼奶立法

哈通社阿斯塔纳电，在今天召开的参议院（议会上院）全体会议上，参议员库瓦尼西•阿依塔汗向总理卡里姆∙马西莫夫提出关于为马奶和驼奶立法的建议。

阿依塔汗指出："马奶和驼奶是哈萨克民族的传统饮食，从古至今，哈萨克人在长期的生产实践和生活中积累了丰富的畜牧业生产经验，在养马、养骆驼方面经验尤为丰富，通过养马、养骆驼哈萨克人发明了营养价值极高的马奶和驼奶，马奶具有养血安神、改善消化液分泌、对糜烂性胃肠炎、肺结核、风湿、神经性疾病、血液病等传染性或非传染性疾病具有良好的治疗作用，是食疗保健的最佳饮品。遗憾的是，在原苏联时期，这一切都遭遇严重的危机，严重挫伤了牧民的积极性，甚至差一点被人们所忘记。" 阿依塔汗说，国家已独立20多年了，我们完全有能力将这一先人传承下来的传统饮食发展成民族品牌。 "以往哈萨克斯坦有仅用马奶治疗肺部疾病的15所疗养院，由于没有得到政府的支持这些疗养院目前已基本倒闭，而领国俄罗斯有80多家生产马奶的农业企业，有48所马奶疗养院，目前俄罗斯科学家正在以马奶中的乳铁蛋白为主要原料，制作治疗恶性肿瘤的药品，日本和欧洲国家也开始对马奶和驼奶表现出极大的兴趣。" 阿依塔汗说道。 阿依塔汗还说："为了使先人传承下来的这一高级饮品成为我们的民族品牌，需为马奶和驼奶立法，其中要明确说明传统的酿制方式，要标明奶子的标准、储存方法、化学性和物理性因素。如果这一想法顺利实施，也是纳扎尔巴耶夫总统提出的经济多元化的一种体现。"