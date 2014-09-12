“伊斯兰国”武装自赚自用资金充裕 令对手陷入两难境地

哈通社阿斯塔纳电，据路透社报道，"伊斯兰国"武装的成员有时假装来买东西，有时发短信或打电话，但他们传递的信息一直都一样："给钱"。

在6月攻占伊拉克城市摩苏尔之前的几个月里，"伊斯兰国"武装就已经忙于收敛钱财，为其建立类似七世纪风格的哈里发国提供资金。 摩苏尔城一家杂货店的店主向路透记者讲述了他的遭遇，这名店主不愿出钱，武装分子就在他店铺外引爆炸弹以示警告。"如果有人还拒绝，那他们就绑架，然后要求其家人交赎金，"这名店主说。 这名店主称，他一个月向"伊斯兰国"武装交100美元，今年已经交了六七次。因担心自己的安危，他不愿透露姓名。 后来他收到了一张收据，上面写着："从......先生处收到......金额，用于支持圣战"。 这位店主的经历展示了"伊斯兰国"武装长期以来是如何不断敛财以支持其攻城掠地的。另一位摩苏尔工人的说法，也证实了"伊斯兰国"武装敛财的手段。 "（‘伊斯兰国'武装的）税务系统组织有序，他们向小商贩、加油站经营者、发电机所有人、小工厂、大企业、甚至药剂师及医生收钱，"上述杂货店店主说。出于无奈和恐惧，他关掉了店铺，如今靠开出租谋生。 从"伊斯兰国"武装的前身可以看出，该组织几乎已经摆脱了对来自海湾私人捐款的依赖。此类资金流动受到美国财政部的严密审查。 反之，该组织形成了一个内部金融体系，当中包括一个伊斯兰式的税务、抢劫、还有最重要的石油销售体系，以有效地经营他们的"国家"。 这表明要想阻断"伊斯兰国"在本地的资金来源将会难上加难。该组织正利用此类资金攻城掠地，而他们对中东和西方的威胁也日益加剧。