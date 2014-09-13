俄媒：透过伊万雷帝看俄罗斯的公众情绪

沙皇伊万雷帝（像斯大林一样）是俄罗斯历史上最具争议的人物。一些人认为他是一个暴君，另一些人则认为他为俄罗斯获得了大片领土。斯大林时期的俄罗斯电影为伊万雷帝歌功颂德并非偶然，随后对他的态度则出现了多次改变。根据影片中诠释的伊万雷帝的形象就可以研究俄罗斯社会情绪的变化。

伊万雷帝是分隔俄罗斯社会的羁绊。爱国者认为他是一位伟大的政治家，为俄罗斯获得了大片领土，"亲西方者"则认为其是俄罗斯最残暴的统治者之一，他消灭一切不合自己心愿的因素并将国家置于恐怖统治之下。关于他的影片讲述的不仅是作为沙皇的他，同时也诠释了俄罗斯社会本身。 伊万雷帝政策的继承人斯大林 第一部关于伊万雷帝的影片拍摄于1915年，当时这部影片尚未承担起俄罗斯社会的思想负担。十月革命后，当世界无产阶级革命导师列宁宣布"电影对我们而言是最重要的艺术"之后，电影便成了宣传工具。影片《沙皇伊万雷帝》的亮点只是伟大的俄罗斯歌手费奥多尔•夏里亚宾初次登台出演主角。具有讽刺意味的是，以嗓音出众而闻名于世的夏里亚宾出演的这一角色自始至终未出一声（因为当时还是无声电影时代）。之后，在斯大林时期，伊万雷帝的形象又重新出现。斯大林对伊万雷帝达到了迷恋的程度。继卡尔•马克思的战友弗里德里希•恩格斯之后他意识到，只有"站在巨人的肩膀上"才能保持自己神一样的地位。没有比伊万雷帝及其极具侵略性的民族政策更适合这一角色的了。斯大林借助于伊万雷帝为自己的行为辩护并向普通观众诠释其政策。 1941年，影片《印刷事业奠基人伊万•费奥多罗夫》上映。费奥多罗夫对于欧洲来说是一个相当于约翰内斯•古腾堡的人物。当时印刷机是进步的象征，沙皇伊万千方百计地鼓励印刷业的发展。这可以与消除文盲，为工人和农民提供教育机会的苏俄相提并论。然而，进步的道路上也有敌人的阻挠--这就是东正教都主教菲利普•克雷切夫和贵族们。他们下令焚烧这位印刷事业奠基人的作坊并将其驱逐出境。苏联当局通过这种方式的宣传解决了两个问题--与宗教和剥削阶级的斗争。与此同时，内部敌人反对斯大林和人民，他们希望苏联人永远处于"黑暗"之中，无论是过去还是现在，都一定要与这些敌人斗争。 谢尔盖•爱森斯坦的代表作《伊万雷帝》堪称与内部敌人斗争题材影片的典范，第一部于1944年上映。这部影片拍摄于哈萨克苏维埃共和国的首都阿拉木图，因为战争期间电影工作者被疏散到了那里。在人类历史上最艰难的战争期间国家还投入大量资金拍摄电影的事实说明这一题材对斯大林有多么重要。 双头鹰国徽的由来 斯大林是一位出色的电影制片人，他曾亲自为该片编辑过材料。留存下来的他会见电影工作者的资料显示，他曾提出过相当有价值的建议。这些建议大部分都是思想意识方面的则另当别论。在影片第二部中，爱森斯坦却走了极端：偏执的伊万雷帝与斯大林的相似之处太过明显，其禁军也与斯大林的镇压机构太过相似。斯大林要求导演对第二部影片做根本性的改编，但导演却去世了。于是第二部影片未能上映。 独裁者并不凶恶而是心地善良 斯大林去世后，苏联新领导人赫鲁晓夫对其"个人崇拜"予以谴责，他执政期间的1958年，影片《伊万雷帝》第二部按照导演的想法获得公映。接下来的一部关于伊万雷帝的影片则已经是勃列日涅夫执政期间，即所谓的"停滞期"了。苏联集权政权在这一时期进入"素食主义"时期--普通公民仍然不被允许出国，禁止看禁书，但并未像斯大林时期那样抓捕成千上万的人。当时的主要优点就是稳定。 探秘沙皇的菜单 按照米哈伊尔•布尔加科夫的剧本《伊万•瓦西里耶维奇改行》伊万雷帝首次在喜剧中出现。影片中由于时空机器发生故障沙皇伊万雷帝来到现代的莫斯科，住在住宅区一栋高层住宅楼中的一间紧凑的普通寓所中。整部影片如画般的展现了我们现在的社会多么美好，比他们中世纪时期要好得多。其思想形态上的主要成就就是美化了心地善良的独裁者的形象。毕竟勃列日涅夫是善良、平和的，他的政策也比斯大林温和得多。这就是根据现任统治者的形象来诠释了其前辈的做法。 过分赞扬东正教与"办公室俄罗斯" 苏联解体后出现了批评苏联政策的需求。于是，对于与过去极权时期紧密相连的伊万雷帝，这时候就需要对其以某种象征性的方式进行贬低和诋毁。在影片《沙皇伊万雷帝》（1991年）中，格鲁吉亚喜剧演员卡西•卡福萨泽饰演了伊万雷帝一角，他嘲笑自己的性格、装腔作势，做一些毫无意义的行为。同年，影片《伊万•费奥多罗夫》上映。著名演员因诺肯基•斯莫克图诺夫斯基（俄罗斯饰演"哈姆雷特"最好的演员）扮演的伊万雷帝就像一个偏执的白痴。而在有些色情镜头的影片《十六世纪克里姆林宫的秘密》中，伊万雷帝所做的只有罪孽与忏悔。令人吃惊的是，他在如此之多的造孽和忏悔的情况下竟仍还能管理国家。 东正教在当下俄罗斯社会中的影响骤然提升，宗教节日均被广泛报道，神职人员也成了知名媒体人物。在导演帕维尔•伦金的影片《沙皇》（2009年）中，伊万雷帝由传奇摇滚歌手、极具魅力的演员彼得•马莫诺夫饰演。按照他在影片中的诠释，伊万雷帝是上帝与魔鬼相斗的战场。都主教菲利普•克雷切夫代表前者，是俄罗斯的圣人，为了基督信仰宁愿以身赴死。如果说1941年上映的影片《印刷事业奠基人伊万•费奥多罗夫》中蒙昧主义者克雷切夫抵制伊万雷帝的话，那么2009年伊万雷帝则成为了一个极具争议的人物，几乎是负面人物，相反克雷切夫则是神圣的。 今年，16集电视连续剧《伊万雷帝》在电视荧屏上上映了，就像在宣称：我们拍摄的只是一个常人的日常往事，对他不做任何评价。这样的话，从成吉思汗到电器商店经理的往事就都可以讲了。这也是时代的另一个标志--俄罗斯已成为了一个消费社会，中层管理人员希望在银幕上看到像他们自己一样的角色。 文章来源： 透视俄罗斯