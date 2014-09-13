中国向外资车企开出罚单

中国政府近日向奥迪和克莱斯勒的在华子公司开出罚单，这是目前为止中国针对全球汽车制造商最为严厉的处罚。此事表明，北京方面对于国外品牌主导中国这一全球最大的汽车市场感到愈发不满。

此次开出的罚金总额为4,580万美元，对两家公司来说构不成重大的财务冲击。然而此次事件说明，中国监管部门正加大力度对汽车、科技、食品等多个行业内的外企就所谓的垄断行为进行处罚。其中多数案件针对在中国拥有大量市场份额的外资企业，并针对那些中国有意扶植本土企业的行业。

至于汽车行业的反垄断调查，此次开出的罚单凸显出一个令中国不悦的事实：北京方面的政策未能培育出在质量和声誉上与国外品牌相抗衡的本土汽车品牌。从中国停车场内开出的轿车中，有超过四分之三是雪佛兰、大众、日产等国外品牌。而在中国豪华车销量中，大众的奥迪、宝马和戴姆勒的梅赛德斯-奔驰这三个品牌占到了三分之二以上。

中国长期以来希望其本土车企能够向外企学习如何打造世界一流产品。该国要求海外汽车公司与本土企业在中国建立合资公司生产汽车。

比亚迪股份有限公司董事长王传福说，这或许是政府一直的心愿，但它未能实现。中国汽车生产商比亚迪得到了巴菲特麾下伯克希尔•哈撒韦公司的资金支持。

外资车企在华合资公司转而成为了强有力的行业竞争对手，其生产的汽车占中国汽车销量的一大部分。专家称，这使得本土合作伙伴获利丰厚并满足于现状。一位10年前曾直接参与制定中国汽车业发展政策的中国官员称，这些企业未能全力以赴培育自有品牌。

大多数中国驾车者并不认为中国品牌汽车像外国汽车那么安全或时尚。去年买了一辆大众Polo的北京译员王欢（音）说，国产汽车给人一种质量差的印象。她还提到了近年中国出现的婴儿配方奶粉丑闻，说，看看婴儿奶粉，开国产车怎么能感到安全呢？

对通用汽车和大众等公司来说，这是一个好消息，并且也凸显出虽然中国经济增速正在放缓，虽然对中国监管机构施加的越来越大的压力感到担忧，但很多行业的全球企业在中国这个庞大的市场中仍能看到希望。Bernstein Research的分析师沃伯顿估计，奥迪在中国的年营收为180亿欧元（合230亿美元），超过其总营收的三分之一。奥迪不披露在中国的财务数据，对这一数字不予置评。

但这也让外国车企成了北京政策制定者的针对对象。富尔德律师事务所驻香港的中国地区反垄断业务部联席负责人杜宁说，一些企业认为，中国一些部门正在利用反垄断法来重塑消费者的习惯，而不是让供需来决定价格。

中国汽车工业协会周四在一份声明中说，国产车的市场份额越来越小，这引起了政府的注意。

官方媒体新华社报道，由于存在价格垄断行为，湖北省有关部门周四对大众与中国第一汽车集团公司合资公司的奥迪销售部门处以人民币2.49亿元的罚款。奥迪说，将改善销售的管理流程和经销商结构，以防将来再发生类似事件。奥迪还补充说，对这次调查进行了配合。

上海有关部门还对菲亚特公司旗下克莱斯勒在中国的一家子公司处以人民币3,170万元的罚款，原因是该公司要求经销商遵守"厂商建议零售价"，而且还曾对不遵守此规定的经销商延迟供货或冻结供货。克莱斯勒在一份声明中说，该公司尊重并接受这一最终决定。

在这场主要针对外国车企控制零部件和服务价格的调查中可能还会开出其它罚单。还有一些公司正面临调查，其中包括宝马、戴姆勒和捷豹路虎，记者未能联系到这些公司相关人士就以上可能性发表评论。

中国的高层官员并没有公开地将这轮反垄断调查和国产车品牌所遭遇的挫折联系到一起，但他们对此表达过总体的不满。2012年末，中国国家主席习近平号召地方政府官员用国产车，称中国官员用外国车给人印象不好。

2009年中国设立了国产轿车市场占有率达到30%、乘用车市场占有率达到40%的目标。

但根据政府背景的中国汽车协会的数据，今年前八个月，中国国产轿车销售的市场占有率不到22%，而乘用车市场占有率为37%。

专家们称，这就使得外资汽车生产商在面对本地合作伙伴和汽车经销商时拥有巨大的权力。曾参与汽车行业政策制定的中国官员称，外国汽车生产商在谈判桌上的发言权要远远胜过中国合作伙伴。

业内专家称，中国监管机构对零部件价格的关注有一定的价值。4月份，中国保险行业协会和中国汽车维修行业协会调查了18个国内外车型，发现每款车型的零部件价格总和往往是整车价格的几倍--从现代汽车公司伊兰特车型的两倍多到梅赛德斯-奔驰C级车的12倍多不等。

本周早些时候，一个欧洲汽车零部件生产商团体建议中国使用反垄断法来打破汽车生产商对中国市场的掌控。

中国加大了口头捍卫其反垄断行动的力度，外资企业称中国的反垄断执法不公平地针对外企。中国国务院总理李克强本周在中国天津举办的世界经济论坛上对商界领袖称，监管机构并没有针对特定的公司或行业。

中国国家发展和改革委员会、中国商务部和国家工商行政管理总局是反垄断行动的三大部门，其负责人周四罕见地召开了新闻发布会，他们也在会上捍卫其行为。国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林表示，反垄断并没有针对外资企业。

全球汽车行业曾经担心中国可能创造出主导国内市场并加剧海外竞争的汽车业巨头。但长城汽车股份有限公司和吉利汽车控股有限公司等国内生产商公布的利润和销售额均下降。在豪车方面，一汽轿车旗下的高端品牌红旗去年销量仅为2,984辆，而奥迪北京经销商在三天内就可以实现这个销量。

国有企业上海汽车集团股份有限公司是中国产量最高的汽车生产商，今年上半年净利润增加18%，得益于该公司与大众汽车和通用汽车合作生产的车型销售强劲。但该公司的自有品牌销量下降3%，因外资生产商提供了更多平价车型。

上海汽车董事长陈虹6月份对股东表示，打造一个品牌要历尽艰辛。中国汽车制造商必须走高端路线，否则情况将会更糟。

其他中国汽车业高管呼吁改革合资企业制度，这样外资企业就可以在合资汽车中持有多数股份，从而给予本地企业参与竞争的动力。

浙江吉利控股集团董事长李书福7月份接受采访时表示，当前的所有权限制导致汽车生产商的表现失真，降低了市场竞争程度。他说，他支持放松限制，因为这将有助于实现充分竞争，让市场力量发挥更大作用。吉利汽车并没有外资合资公司，但于2010年从福特汽车手中收购了瑞典的沃尔沃，以强化自身技术和国际业务。