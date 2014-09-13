纳扎尔巴耶夫：家庭是和谐社会的基石 是人生一切成就的根源

哈通社阿斯塔纳9月13日电，据总统府消息，在"家庭日"来临之际，纳扎尔巴耶夫总统致贺词祝哈萨克斯坦所有家庭和睦、幸福、安康吉祥。

全文如下： 尊敬的哈萨克斯坦同胞： 在哈萨克斯坦"家庭日"来临之际，我向哈萨克斯坦所有家庭，致以节日的祝福！ 家庭是构建和谐社会的基石，是经济、文化、社会政策所有成就的根源。

我国人民热爱劳动、热爱国土、尊老爱幼、传统的好客性等优良传统通过牢不可破的凝聚力和向心力传承至今。 "家庭日"将巩固和延续我们的优秀传统，也将向青年一代灌输家庭责任感和孕育后代的重要性。 哈萨克斯坦2050发展战略最主要的目标是提高每一个哈萨克斯坦家庭的生活水准。 在全国人民的共同努力下，国家福利支出大幅增加，国家教育水平不断提高，医疗服务机构引进了世界先进设备，在创新工业发展规划框架下，各地政府优化就业环境，广开就业门路，民众就业率有了较大提高。 家庭是社会的血液，平安是和谐的基石。我们取得的最重要的成就之一是成立了哈萨克斯坦民族和睦大会，并使之发挥了最大的作用，时间是一条驶向未来的船。以国家复兴为己任的民族和睦大会是保障1700万哈萨克斯坦人扬帆奋进、奔向新的地平线的统一的大家庭。 依照我的指令，目前全国各地正在开展"和睦家庭"评选活动，活动将评选出我国各地最和睦的家庭，他们的模范行为将深刻地影响一大批青年人的思想观念，并为他们树立榜样。 祝哈萨克斯坦所有家庭和睦、幸福、安康吉祥！