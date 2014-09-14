日本发现向诺贝尔和平奖力荐吉田茂的推荐信

哈通社阿斯塔纳电，据日本共同社报道，位于东京的日本外交史料馆的保存文件中发现了推荐前首相吉田茂为诺贝尔和平奖候选人的推荐信。信件由1965年时任首相佐藤荣作等作为推荐人，以吉田签订《旧金山和约》等对亚洲和平作出了贡献为由加以推荐。

据熟悉诺贝尔奖历史的高崎经济大学教授吉武信彦介绍，当时在政府内出现了推举吉田参选和平奖的动向，但此前只有相关人士的证言，这是首次发现史料。虽然不知该推荐信最终是否被提交给诺贝尔奖委员会，但这可以佐证在1974年前首相佐藤获奖之前的1960年代，整个政府为获奖做了筹备工作，可谓是十分珍贵的资料。 推荐信被保存在1950年代至1960年代的诺贝尔奖相关外交文件档案中，落款日期为1965年1月26日，收信人为诺贝尔奖委员会主席。共有4名推荐人，包括当时的首相佐藤、外相椎名悦三郎、最高法院法官横田喜三郎、荷兰海牙国际仲裁法庭法官栗山茂。 推荐信强调了吉田因反对太平洋战争而被军部下狱，战后作为外相和首相一直致力于重振日本，还提到1951年签订《旧金山和约》和《日美安全保障条约》，称赞吉田是带来和平、自由和民主主义的"新日本的建国之父"，结尾处写到"显然吉田拥有获得和平奖的资格"。 附加的推荐理由书则指出，迄今和平奖获奖者几乎都只局限在欧美，呼吁"由于当前亚洲局势极大地关系到世界和平，若吉田获奖，意义重大。" 过去，政府相关人员的著述等中提及1965年至1967年政府曾展开过推荐吉田的活动。吉田于1967年诺贝尔奖获奖者公布前的10月20日去世，当年和平奖"无符合条件者"。