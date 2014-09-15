上合扩围：中国正式提出丝绸之路经济带设想

哈通社阿斯塔纳电，本月11至12日，上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议于塔吉克斯坦首都杜尚别举行。本次峰会上对《给予上海合作组织成员国地位程序》和《关于申请国加入上海合作组织义务的备忘录范本》两个扩员文件进行审议和批准。

上海合作组织（以下简称"上合组织"）在2004年的塔什干峰会上通过了《上海合作组织观察员条例》，但对于如何扩大成员国范围，目前已有的协议和文件中并没有明确规定。

除去中俄两国和中亚五国等7个成员国外，上合组织目前还有5个观察员国：伊朗、巴基斯坦、印度、阿富汗和蒙古，其中伊朗、巴基斯坦和蒙古国已经提出正式申请成为成员国。中国支持巴基斯坦成为正式成员国，但俄罗斯认为巴基斯坦和印度应当同时加入。 2013年9月13日，中国国家主席习近平在上合组织比什凯克峰会上发表讲话，建议加强务实合作，尤其指出6个成员国都位于古丝绸之路沿线。此前一周，习近平在哈萨克斯坦发表的演讲中正式提出了"丝绸之路经济带"的设想。 从双边合作角度，在西北方向，中国与巴基斯坦已经建立自由贸易区并且规划了中巴走廊计划；在西南方向，中国与印度也有中孟缅印走廊规划；在东北方向，中国与俄罗斯有地区间合作纲要。中印俄三国之间，既有三国外长定期会晤机制，也有金砖国家框架下的合作。但对于印度，上合组织无疑是正式参与中亚大博弈的平台。 如果印度正式加入上合组织，那么在上合组织范围内将诞生一个新的地理概念-"中南亚"。前新疆社科院中亚研究所所长、潘志平研究员曾从影响中亚地区的历史文化所覆盖的地理范围提出过"中南亚"这一概念，界定在今天的中亚五国、高加索地区、伊朗、阿富汗、巴基斯坦和拥有大量穆斯林的印度西北部。 尽管印度在冷战时期曾经自我标榜为不结盟运动的领袖，但与前苏联事实上结为特殊关系。时至今日，俄罗斯依然与印度保持高度的战略合作关系。 在冷战结束前夕的上世纪80年代中期，世界格局将由两极进入多极化时代的观点就已经出现。美、苏、中、日和欧的五大力量的并存在当时的中国和苏联国际关系学界都居于主流地位，但印度也能成为一极的观点则是由美国学者率先提出，积极拉拢印度从那时起就成为美国正在思考的目标。日本的安倍政权也在2013年上台后提出了打造所谓的"亚洲民主繁荣之弧"以拉拢印度。 在提出"丝绸之路经济带"和"海上丝绸之路"后，中国国家主席习近平曾在2013年10月23日在北京会见来访的时任印度总理的辛格，只是表示"把中国向西开放同印度"东向政策"结合起来，实现互利共赢"，没有提及"一带一路"。其实就在此前一天，俄罗斯总理和印度总理都在中国访问，中印俄三边战略合作已经在向外界释放出某种信号。2013年也是中印两国关系史上第二次两国总理年内互访，上一次还是在1954年周恩来与尼赫鲁互访。 迄今为止，习近平在外事活动中已经与多个欧亚大陆国家领导人会见时提及共建"新丝绸之路经济带"，尤其是贯穿古代丝绸之路的沿线亚洲地区国家，但印度是个例外。在南亚地区国家，习近平对先后到华访问的巴基斯坦参议院主席和总统使用了"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"；对阿富汗总统则是一道推进丝绸之路经济带建设；对斯里兰卡总统提及"21世纪海上丝绸之路"。 反而是印度前总理辛格在2014年2月在新德里会见中国国务委员杨洁篪时表示，印方愿积极参与"孟中印缅经济走廊"和"丝绸之路经济带"建设。 "除非印度新政府愿意抛弃历史包袱，加强合作，与中国共同携手走向未来，否则现在就认为印度将通过改革重新恢复比较高的经济增长率和给中国带来机会，我认为这太乐观了。"中国南亚问题专家、云南师范大学校长助理周文教授对表示。 "莫迪上台后，关于印度经济将超过中国的观点再次出现，但从多个角度看，这并不明显。印度与中国合作，才是印度经济增长的方向。"周文表示。