荷兰布雷达举行"国际红发节"

"红毛军"来了！荷兰布雷达的居民现在眼前一片红：因为5000多名来自各地的红色头发的人聚在这里参加"国际红发节"。

从偶然需要变成每年传统 "红发节"诞生于2005年，当时荷兰画家和文化活动组织者鲁文霍斯特为了一幅作品需要15个红色头发的男女模特，就在荷兰小城市阿斯滕的报纸上登了一则广告。结果报名的人数远远超过15人，后来索性就举办了这么一个红发聚会，第一届"红发节"有150人参加。

头顶"红灯" "红发节"一共持续3天，是为了让头发颜色比较少见的红发人能聚到一起，找"同类"交交心。一位参加"红发节"的访客说，喜欢这种能和来自不同国家、文化的人认识、交流的机会。

稀有"人种"？ 因为红头发的人占人口比例很小，而且只有父母双发都是红发，孩子才可能是红发，所以甚至有红发人100年后就会全部消失的预言。"红发节"上也专门有相亲会，可能通过这种方式让都是红头发的有情人终成眷属，再造"红色后代"。

基因决定一切 英国科学家发现，全世界总人口中4成人体内都有基因MC1R，这种基因决定头发颜色可能呈红色。如果父母双方都有这种基因，孩子是红发的可能性占四分之一。

国际性活动 红头发的人全世界到处都有，最多的集中在苏格兰，不过墨西哥，南非，以色列也不乏红发人。"红发节"也因此相当具有国际性。德国的红发人占总人口2%左右。

红发也性感 因为一般认为，红头发的男子缺乏男人的阳刚劲。其实这纯属误传。时装摄影师托马斯•奈特就专门拍了一组红发型男的照片，证明红头发也照样能当男神。