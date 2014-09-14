国际刑警：中国珠宝大盗瑞士苏黎世就擒

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，国际刑警组织12日证实，涉嫌在全球多个地方偷盗珠宝的中国籍珠宝大盗孟建国（译音），日前在瑞士苏黎世再度犯案时落网。

国际刑警组织官方网站发布的消息称，今年46岁的孟建国与2012年以来发生的至少14起珠宝偷盗案有关，有关案件发生的地点内遍布9个国家，其中包括奥地利、巴林、比利时、法国、德国、马来西亚、摩纳哥、瑞士和英国。

该组织透露说，在上述每起案件中，都是先有两名嫌疑人在犯案时进入珠宝店内，要求售货员拿出最高档的钻戒供他们挑选。当售货员在柜台上摆放了一些钻戒后，嫌疑人就会假借问路或要求提供名片分散售货员的注意力，并在店员转身时下手盗走其中一只钻戒。 国际刑警组织说，2012年，法国巴黎发生了两起珠宝偷盗案，随后瑞士卢塞恩也发生了一起偷盗未遂案后，该组织就收到了举报，并协调各国警方交换情报。 2013年，孟建国在摩纳哥犯案失手被判入狱9个月，后来又因涉及巴黎的偷盗案而被转到法国继续服刑。 红色通缉令 2013年11月，巴林发生了一枚价值150万美元的钻戒被盗案后，该国就要求国际刑警发出红色通缉令捉拿孟建国。 红色通缉令是国际刑警组织发出的最高级别的通缉令，有效期为5年，可以续期，直到缉拿嫌犯归案为止。 2014年8月，国际刑警组织还发出了了紫色通缉令，特别就有关嫌疑人的犯案手法通告各国警方注意，并同时通过珠宝业内部网络向全球珠宝店发出警告。 事实上，孟建国与同伙此次在瑞士苏黎世被捕就是因为有关珠宝店的售货员认出他就是有关警告中提到的嫌疑犯，于是向警方报警。 国际刑警组织说，孟建国目前正等待巴林引渡，就涉及红色通缉令的偷盗案接受该国法院的审判。 另据马来西亚媒体报道，孟建国涉嫌在吉隆坡高级购物商场盗走价值百万美元的钻戒。报道还称，孟建国窃得的钻戒后会磨改其形状，再以低价卖到中国内地或俄罗斯。 国际刑警组织还表示，通过分析犯案手法和其它类似案件，该组织断定至少还有两个来自中国的有组织犯罪团伙以类似的手法偷盗高档珠宝，并将与各成员国继续调查。 至今，中国公安部及其他相关部门还没有就此案做出任何回应，不过不少中国媒体已经纷纷报道此案。