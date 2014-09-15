人民网丝绸之路采访：初遇哈萨克斯坦首都—东西方文化完美融合 不同文化兼容并包

哈通社阿斯塔纳9月15日电，人民网近日刊登一篇题为《初遇哈萨克斯坦首都：东西方文化完美融合 不同文化兼容并包》的文章，以下为文章全文：

人民网陆路一组丝绸之路采访的第一站是哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，来时航班上遇到一位热心学习汉语的空姐用英文问我，noodles用中文怎么说，我说是"面条"，她一遍一遍地跟着重复，末了还问我有没有带中国面条，她想看看究竟与哈萨克斯坦的面条有什么区别。女孩儿说她工作刚满一年，眼里满是对中文的好奇。伴着这份来自哈国女孩儿对学习中文的热情，一路上遇到了不少热情的哈萨克斯坦人。

在第一天的采访中，先后遇到4对新人举行婚礼，有着西式婚纱在清真寺举行的，有着传统服饰在马车举行，还有一对新人在总统府前举行婚礼，最后遇到的那对是在阿斯塔纳的纪念塔"生命之树"里摁手印。同行的小伙伴们都兴奋不已，觉得今天是个特别的日子，随行的向导表示这真是罕见，是一种吉祥的征兆。婚礼人群中不断有用中文对我们说"你好"的当地人，有些人还直接跑到我们面前问："你们是中国人吗？"哈萨克斯坦官方公布的阿斯塔纳的总人口为80万，大约相当于中国一个普通城市的总人口，在中国的一个普通城市同一天遇到四对新人结婚的概率恐怕也不高。

阿斯塔纳是1997年才成为哈萨克斯坦首都的，之前的首都是哈萨克东南部城市阿拉木图。清晨一下飞机，感受不到像其他大城市那样的喧闹。安静的街道、路口让行人先行的机动车，这一切让人以为身在欧洲的某个城市。然而道路两旁充满东方色彩的雕塑却暗示这是一座亚洲城市，雕塑里出现频率最多的是奔驰的马匹，东西方完美融合是阿斯塔纳兼容并包特征的体现。在这所城市里，你可以同时找到伊斯兰教清真寺、东正教的教堂和犹太教教堂。城市里新建的国家博物馆里西方的油画和当地的历史资料，国家歌剧院东方式的建筑风格和上演的西方歌剧，就连哈萨克斯坦当地人的长相也兼具东西方人的特点，东西方风格的融合向世人展示着阿斯塔纳是如何做到兼容并包的。

结束一天的采访后，中国驻哈萨克斯坦大使馆工作人员与人民网丝绸之路报道团队共庆中秋，让这次在异乡度过团圆节多了一份家的味道。