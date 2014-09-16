德开审首位伊斯兰国圣战嫌犯

哈通社阿斯塔纳电，据大纪元网消息，一名德国籍伊斯兰国圣战士嫌犯今天接受审判，他被控在叙利亚为伊斯兰国作战。近来各界纷要求采取更严厉行动，防止极端团体在欧洲发动攻击。

这是德国首宗涉及伊斯兰国的刑事审判，20岁的嫌犯贝利沙生于德国商业首都法兰克福的科索沃移民家庭，他被指控为外国恐怖组织成员。 如果遭到定罪，他可能被法兰克福的地区高等法庭判处10年有期徒刑。 西方各国加强打击伊斯兰国，并严防赴叙利亚和伊拉克助战后回国公民所造成的威胁，这些人曾接受武器训练和具有战斗经验。这项审判在严密的安全措施下开庭。 联邦检察官说，贝利沙曾与其他伊斯兰主义分子于2013年7月经由土耳其前往叙利亚，这些人计划加入战斗，以建立横跨叙利亚和伊拉克的伊斯兰"哈里发国"。 在他抵达后不久，据称贝利沙曾接受武器训练，并且担任医护和守卫的工作。 身材粗壮的贝利沙今天出庭时留着大鬍子，穿黑色T恤、连帽衫和灰色运动裤，审判开始时，他面无表情的坐在位置上。 据信，他在叙利亚的6个月中，曾与圣战士併肩作战，参加对巴夏尔∙阿塞德部队的3次战役。 德国当局并不清楚他去年12月返回德国的理由。贝利沙是在法兰克福机场被捕。 检方说，没有证据证明他在德国发动攻击的阴谋。 但在此桉宣判前，调查人员希望多了解伊斯兰国在欧洲的内部运作情形。贝利沙可能在11月底宣判。