纳扎尔巴耶夫接见马西莫夫 听取政府工作汇报

哈通社阿斯塔纳9月15日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日接见政府总理卡里姆•马西莫夫，听取政府相关任务的落实情况和未来工作的计划安排。

纳扎尔巴耶夫说，上合组织杜尚别峰会取得了圆满成功，与会各国元首就加深经济合作关系达成一系列共识。"我们主要的原料-石油和天然气在国际市场上的价格出现下降。冶金、炼油以及其他产品出口有所下滑，与邻国之间的贸易也出现下降。这些均受全球经济的影响。但我们不能因此放任经济下滑，力争完成今年的目标。"他说，无论情况如何，国民生活水平不能出现下滑。"政府要保障国民收入、工资以及养老金必要的标准。这并不容易，但必须要落实。" 纳扎尔巴耶夫指出，面对国际市场发展走势和可能的危机，政府应具备多种应对方案。"所有方案应以务实为原则，在任何情况下都应该帮助我们做出正确选择。我们曾制定有效的反危机方案，平安度过了2007-2009年金融危机。（我们在制定方案时）采用国际先进经验的同时，也应该考虑采用那时的经验。工业创新规划框架下启动的所有项目均应全效运营，中小型企业应该对增加国家税收和提供就业岗位负起责任。"

马西莫夫表示，为制定应对各类情况的多种方案，政府将同央行和州级政府共同成立工作小组。"今年所有的社会发展任务将得到落实。2015年国家预算也已制定，并将以高效率执行。依据您的指示，（政府）将制定应对各类情况的多种方案。我向您保证，无论国际市场出现何种情况，国家经济形势也不会出现大的波动。"