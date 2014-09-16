美国和北约部队开始在乌克兰西部军演

哈通社阿斯塔纳9月16日电，据BBC报道，包括美国、欧盟成员国在内的15国约1300人的部队在乌克兰西部的利沃夫开始军事演习。美国表示，这次军演早在东部乌克兰危机出现之前就已经计划好。

目前在乌克兰东部，政府军仍然在与亲俄罗斯的反叛力量交战。尽管双方达成停火协议，但是在顿涅茨克市周边地区的冲突还在继续。

乌克兰和北约都指称说俄罗斯向乌克兰东部派遣了军队协助反叛力量，不过俄罗斯予以否认。 在刚刚过去的周末，乌克兰国防部长格列捷依表示，北约国家已经开始向乌克兰提供武器协助对抗反叛力量。 不过他并没有透露哪些北约国家向乌克兰提供了什么种类的武器。 过去，不少北约国家都否认了类似的乌克兰表态。 北约官员说，他们并没有计划向非北约成员国乌克兰运送作战武器，不过任何成员国家可以根据与乌克兰的单边协议提供武器。 本次军事演习代号"迅疾三叉戟"，在利沃夫附近举行，距离乌克兰东部冲突地区大约1000公里，参加的包括大约200名美军。 自今年4月以来，亲俄罗斯反叛力量在顿涅茨克和卢甘斯克地区激烈战斗。过去五个月以来，已经有大约2600人在这场冲突中丧生。 在顿涅茨克政府军控制的机场附近，周末传出了炮击，政府军和反叛力量都指责对方破坏停火。 顿涅茨克市政当局说，炮击造成六人死亡，15人受伤。