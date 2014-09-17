哈萨克斯坦驻华大使馆开通热线 救助受台风

哈通社北京9月17日电，据哈通社驻华记者报道，自当地时间（下同）16日台风"海鸥"登陆以来，中国东南部受灾人数已超百万，目前尚未获悉哈萨克斯坦公民受灾消息。

哈萨克斯坦驻中国大使馆工作人员正在密切关注台风"海鸥"的有关动向，查询受灾人群中是否有我国公民。为此，哈萨克斯坦驻华大使馆特地开通了热线电话，为受到台风"海鸥"灾害的哈萨克斯坦公民提供救助。 热线电话：+86-137-1850-4917 (北京)，+85-259-647-112 (香港)。

台风"海鸥" 16日先后在中国海南文昌和广东徐闻登陆，登陆时，中心最大风力13级，风速达每秒40米，并给海南、广东等地区带来强风暴雨，其中，海南澄迈、昌江、广西北海1小时降雨量就达到40-60毫米。中国中央气象台16日18时继续发布台风橙色预警和暴雨黄色预警。

受台风"海鸥"影响，截至16日14时，海南转移安置群众35万多人。截至16日19时，广东受灾人口已近百万，紧急转移安置9.17万人；广西29.47万人受灾，紧急转移安置2.58万人。中国南航总部于16日13时启动航班大面积延误蓝色预警，全天共取消航班99班。中国广铁集团也宣布，9月16日海南东环动车组全部停运。在香港，随着台风移去，水陆交通于16日10时开始陆续恢复，中国客运码头以及港澳码头于12时左右恢复运作，香港股市和金市也于当日下午恢复交易。 （编译：吴然 校对：阜博）