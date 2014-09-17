玛娅•马内扎：代表祖国出战是每个运动员最高荣誉

哈通社阿斯塔纳9月17日电，本月12日，参加仁川亚运会的哈萨克斯坦代表队420名运动员已从阿拉木图机场分批出发前往韩国仁川，哈萨克斯坦代表团成员里有许多新面孔，也不乏像祖尔菲亚、雷帕科娃等在伦敦奥运会上大放异彩，摘得金牌的健将。但遗憾的是，我们未能见到玛娅∙马内扎熟悉的身影，她多次在国际赛事上往往在抓举不利的情况下，却又能在挺举中扭转乾坤获得最终的冠军。因此，我们带着以下几个问题对玛娅•马内扎进 行了专访。

记者：您好，前几天国家体育管理局公布了仁川亚运会参赛名单，很遗憾的是没见到您的名字，能谈一下您未参加亚运会的原因吗？

玛娅：你好，很遗憾，没能去仁川参加亚运会。伦敦奥运会结束后，我与维亚切斯拉夫•耶尔硕夫成婚，荣幸地成为了母亲。由于需要照顾宝宝，近两年来没能继续系统性训练，所以还未恢复到最佳状态，因此只有放弃本届亚运会。不过还好，我的配偶维亚切斯拉夫代表我们全家去参赛了，这也多多少少弥补了我们的遗憾，让我们一起祝他好运，祝他取得好成绩。

记者：今年11月份在阿拉木图将举行举重世锦赛，您目前备战情况如何？

玛娅：很高兴世锦赛能在自己的国家举行，谢谢所有关心我的人，我会尽最大的努力，为国争光。但本次比赛也是我最担心的，由于比赛在阿拉木图举行，我不想让所有人失望，毕竟奥运会后，两年没有参赛了，心里还是有些紧张。希望自己克服一切困难，全身心投入训练，争取恢复到最佳状态，在比赛中取得好成绩。

记者：您认为本届世锦赛在您夺冠道路上最大的竞争对手会是谁？

玛娅：我想应该是自己吧，除了战胜自己，我想，其他的都不成问题。

记者：如果您能保持好的运动水平，您希望再参加几届奥运会？

玛娅：参加奥运会是每个运动员的梦想，夺得金牌当然是最大成就了，所以，能参加的次数越多，当然越好，目前我也不好说，谁也不能预知未来会发生什么，我现在的目标是2016年巴西奥运会。







记者：您在此前接受采访时多次提到"哈萨克斯坦是我的福地"，未来如果其他国家向您提供可观的出场费，您是否考虑过代表其他国家参赛？

玛娅：我已多次说过哈萨克斯坦是我的福地，我不会考虑任何国家，因为我已经习惯了这里的一切，我非常喜欢哈萨克斯坦，我深爱着哈萨克斯坦。





记者：家庭是每个运动员人生很重要的一部分，能否谈一下您的家庭？

玛娅：我有一个简单而幸福的家庭，我的丈夫非常疼我、爱我，支持我的事业，我们还有一个聪明可爱的儿子，儿子就是我们生命中的奇迹。每天训练结束后，回到家中会感觉到非常累，但是见到儿子天使般可爱的笑容，所有的疲惫和烦恼会瞬间消失。有了宝宝以后，我们在家从来不会感觉到无聊，现在我有一个幸福的家庭、好的事业，我感到非常满足，非常幸福。





记者：网络上流传着各种关于您的报道，这些报道的可信度有多少？

玛娅：没有绯闻的名人不叫名人（大笑），我不是坚戈，做不到人人都喜欢，我还是要感谢那些报道我的人，说明我还有价值让他们报道。





记者：您还有一个重要角色，那就是一位母亲，请问您在训练或者参加比赛的时候谁替你照顾孩子？

玛娅：这一切都要归功于我的婆婆，比赛或训练期间是她一直帮我照顾孩子，她人非常好，性格开朗，把孩子托付给婆婆我从来都不会担心，会放心参加比赛，我们在一起的时候也非常和睦，我想对我的婆婆说一声谢谢。

记者：目前您的哈语水平如何？

玛娅：因为训练比较紧张，没有太多时间特意去学习，但是一旦有时间了，一定会去学。





记者：能否谈一下您的好友祖尔菲亚，你们从什么时候开始认识的？

玛娅：我们认识已经很久了，是老朋友了，还是好姐妹，在生活和训练中经常互帮互助，现在她去仁川参加比赛了，在这里我祝福她和所有哈萨克斯坦运动员取得胜利。





记者：运动员往往在退役后大多选择深造，我们知道您目前就读于阿拉木图女子师范大学，能否谈一下有关您的学业？

玛娅：目前我在阿拉木图女子师范大学攻读硕士，学习很愉快，非常感谢校长、老师以及同学们的帮助。

记者：非常感谢您在百忙中抽出时间接受我们的采访，祝您身体健康，事业有成，家庭幸福！

玛娅：谢谢。