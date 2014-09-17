乌克兰叛军称大赦新法不会动摇独立决心

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，乌克兰叛军的一名高官周三（17日）表示，乌克兰政府颁布让东部叛军控制地区实行自治的新法令，不会动摇东部人民要求独立的决心。

"顿涅茨克人民共和国"的第一副总理安德烈•珀尔金对BBC说，叛军没有与乌克兰政府发展政治关系或者建立联邦等的任何计划。

但是他承认，乌克兰议会通过的这一项大赦叛军将士和让东部自治的新法令的确具有积极意义。 珀尔金表示，虽然这一新法可以作为双方对话和谈判的基础，但是叛军不会放弃加入"俄罗斯世界"的愿望。 他正面评价了新法的积极意义，首先是不再把叛军称为"恐怖分子"，其次是"顿涅兹克共和国"有了自己的外交、政治和经济的权利。 不过珀尔金说，乌克兰议会通过的是乌克兰的法律，"顿涅兹克共和国"有自己的"高级委员会"来制定自己的法律。 他指责乌克兰是欧洲最腐败和最落后的国家，是欧洲的"污水池"。 他还指责欧盟在"悄然期待乌克兰讲俄语的少数民族灭绝"，而叛军则是在为争取成为俄国的一部分和成为俄罗斯人的权利而战。 乌克兰东部的叛军自今年4月以来一直与乌克兰政府军战斗，并夺取了东部地区的多个城镇，这一冲突已经造成3000人死亡。 乌克兰议会周一通过的给予东部叛军大赦和自治权的新法并不包括今年7月马航MH17客机被击落事件。 许多西方国家领导人认定马航客机是被亲俄叛军用俄国制造的导弹击落的，叛军和莫斯科都否认这一指称。 尽管这条大赦和自治的新法令获得乌克兰议会通过，但是却受到一些议员的谴责。 那些把政府军与东部叛军的冲突看作是乌克兰与俄国的战争的议员们认为，这条涵盖顿涅茨克和卢甘斯克地区的新法和本月5日实行的停火协议都是基辅向莫斯科"投降"的表现。