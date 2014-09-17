一批英军将领对苏格兰独立发出警告

哈通社阿斯塔纳9月17日电，据BBC报道，英国军队的一批高级将领警告说，苏格兰独立将让英国更容易受到攻击。

14名前英国武装部队首脑联名致函英国《太阳报》说，苏格兰独立公投投出否决票"对我们各方面的安全至关重要。"

他们补充强调，分裂英国将"削弱我们所有人的安全。" 但苏格兰首席部长萨蒙德则援引支持苏格兰独立的英国陆海军将领的意见表示，这封信函的作者们不应该利用全体人民的武装力量来达到政治目的。 这封联名信的签署者中包括7位获封勋爵的英军前总参谋长，3位前海军事务第一大臣（即海军参谋长），3位前陆军参谋长，以及前皇家空军司令。 他们联合签署了一份"致苏格兰人民公开信"，对苏格兰军队可能从英军中分离出去表示严重关注。 "成功的联盟" 他们的公开信说："作为皇家海军，英国陆军和皇家空军的前领导人，我们清楚建立地方部队是不现实的。" "我们（英军）一直是在一个统一指挥下统一训练、统一战斗。我们从来没有，也不会各自为战。" 他们说，投票赞成独立将"破坏苏格兰和联合王国（英国）其它地区的国防。" "目前历史上最成功的联盟处于危急之中，为了这一联盟和我们目前享有的自由，全国各地的人们赴汤蹈火，做出过各自的贡献。" "这一团结捍卫了我们的边疆，让我们在一个动荡的世界里获得发展壮大的空间。" 联名信在结尾称："也许从政治或者经济上说，英国分裂的话，问题大概没有那么敏感，但我们都很清楚，从军事角度看，分裂的结果将会削弱我们所有人。" "忠诚战士" 不过，苏格兰首席部长萨蒙德接受BBC广播4台的"今日"节目采访时，引述了一些支持苏格兰独立的军人的态度，包括不久前刚退休的、英国皇家海军前资深情报官科林•梅少校，和现年102岁的前英国陆军老兵吉米•辛克莱尔的意见。 萨蒙德表示，还有众多的为国服务的各行人士都支持苏格兰独立。 "这些老兵并不是为反对独立的将军们服役，他们是为了女王和民主而服役。" 他表示，人们应该倾听现役士兵的意见，表明......你可以既相信民主制和支持苏格兰独立，也可以同时做一名忠诚战士。" 萨蒙德批评上述前英军首脑们利用人民的武装力量来表达自己的政治意见。