莱昂纳多•迪卡普里奥受任联合国和平使者

哈通社阿斯塔纳9月17日电，据环球网报道，对于影迷来说，演员莱昂纳多•迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)早已因为他在不同作品中的精彩表演而家喻户晓。然而他的新身份却鲜少有人知道，据外媒9月16日报道，联合国秘书长潘基文任命莱昂纳多、歌手史提夫•汪达(Stevie Wonder)、演员迈克尔•道格拉斯(Michael Douglas)等11位来自不同国家的著名人物为联合国和平使者。

潘基文在新闻发布会上表示，莱昂纳多不仅是优秀演员，也是时刻关注环境问题的杰出人士。作为和平使者，小李子此次将会负责宣传气候变暖等相关问题，他不可动摇的国际地位一定可以带来巨大的影响力。作为"新晋"大使，他的首要工作就是出席9月23日的气候峰会，这是联合国大会的年度部长级会议，届时120位世界领导人将参与会议。 对于环境问题，小李子早在近20年前就已高度关注。他于1998年成立一项基金会，旨在保护野生自然环境，缓和人与自然关系。他表示这一新身份让他感到很骄傲，同时也充满使命感，他将会尽全力协助联合国缓解气候变暖这一世界问题。