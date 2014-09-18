塔媒：习近平访问塔吉克斯坦 中国国产手机当国礼

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据环球网援引塔吉克斯坦《亚洲报》15日文章，原题：习近平参加上合组织峰会，中国手机成"国家礼品"。以下为译文：

上海合作组织峰会期间，中国国家主席习近平对塔吉克斯坦进行国事访问。9月12日，习近平向我们赠送国家礼品。礼品名单上的电子产品中，中国品牌"中兴"的手机赫然在列。 与中国以前的国家礼品以传统工艺品如丝绸、瓷器和绘画不同，中国手机似乎具有更强的时代感，而且为了解中国新力量打开一扇窗口。最近几年，中国在科技方面取得惊人进步，因而逐渐从"世界工厂"变为"聪明的制造者"。

中国智能手机以价廉物美赢得中国和外国消费者的垂青。全球市场份额从2010年的近乎零上升到2014年一季度的25%，成为中国增长最快的产业之一。消息人士称，作为"国家礼品"的手机必须具备最高的安全级别，也代表中国手机制造最高水准。这一次作为"国家礼品"的中兴GrandSII，是今年4月发布的4G手机。据说这是世界上最安全的手机之一。

有美国媒体甚至分析称，"中国国家领导人出访携带中国手机，显示他们有意识将中国手机行业推向全球最高舞台，苹果和三星是不是应该警惕？"