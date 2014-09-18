在世界经济正在陷入大萧条的1930年，英国经济学家凯恩斯乐观地预测了百年后（即2030年）的世界经济：英国的人均收入将提高4-8倍，每星期只需工作15小时。如今至2030年还有16年的时间，凯恩斯关于人均收入的预测已提前实现，但关于工作时间的预测很可能被证明是错的。

人均收入的提高以及其背后的技术进步并没有极大地缩减人类的工作时间，只不过工作的内容和方式发生了变化。在人类历史上，伴随着三次工业革命，这种内容和方式的变化已经历了三次。现在我们正在前往第四次改变工作内容与方式的路上，德国人称之为工业4.0。由德国学界、产业界、官方合作完成并于2013年4月发布的《保障德国制造业未来：关于实施工业4.0战略的建议》指出，在工业4.0时代，智能辅助系统将让工人从单调、程序化的工作中解放出来，把精力集中在创新和增值业务上。言下之意，例行的工作可以少干或不用干了，但同时对每一个人的脑袋提出了更高的要求。实际上，每一次工业革命的演进，都是人类将自身大脑的创造力物化为工业生产效率的过程。

相比之前的工业革命，工业4.0将更全面更细致地提高工业生产效率。试以搬石料的例子简单说明之。

在工业1.0时代（机械制造时代），用蒸汽机车拉石料；在工业2.0时代（电气化与自动化时代），用电力机车来拉石料；在工业3.0时代（电子信息化时代），石料的运送可被精确定位、跟踪；在工业4.0时代（虚拟网络与物理网络融合的时代），不但石料的运送过程是透明化的，包括石料的数据、具体用途、用在哪里等信息都已经被提前编入整个工程的数字模型之中，而且这个模型可以根据变化实现动态校正。

无论是智能工厂还是智能生产，工业4.0将连接一切与人类生产生活有关的物、信息、服务等内容。比如，消费者的数据可与生产者的生产车间连接在一起，由此，生产者可快速对消费者的偏好做出反应，完成设计、生产，并通过智能物流，将产品运送到消费者手中。

连接越多，功能越强大。工业4.0通过物联网、互联网、服务网等手段，连接人类有史以来的所有发明，集中起来像一颗原子弹一样爆炸：传统的行业界限将消失，新的业态将产生，价值的创造过程将改变，产业链分工也将被重组。工业4.0将不断挑战人类的想象力，这个过程才刚刚开始。

文章来源：彭博社