俄软禁亿万富翁令人联想重演尤科斯事件

哈通社阿斯塔纳9月17日电，据BBC报道，俄国亿万富翁叶夫图申科夫因涉嫌洗钱被当局软禁，导致他的公司Sistema的股价大幅下挫。在Sistema股价下跌了37%后，莫斯科证交所周三（17日）暂时限制了Sistema的交易。

俄罗斯工业企业家联盟主席亚历山大•绍欣对当局软禁叶夫图申科夫的理由表示质疑。

但是俄国总统普京的发言人否认软禁65岁的叶夫图申科夫有任何政治动机。 根据福布斯杂志的数据，叶夫图申科夫的财富估计价值44亿美元。 叶夫图申科夫的AFK Sistema集团拥有俄国最大的移动电话运营商MTS和石油公司Bashneft。 Bashneft公司的股价周三也下跌20%，因此也被莫斯科证交所暂时禁止交易。 俄罗斯联邦调查委员会说，叶夫图申科夫被指的洗钱涉及非法收购俄罗斯巴什科尔托斯坦BashTek石油集团的资产。 Sistema在2009年收购了BashTek集团的6个公司，现在Sistema在一份声明中说，收购BashTek资产的程序是"合法和透明"的。 报道说，如果叶夫图申科夫被判决有罪的话，将面临10年监禁。 俄罗斯工业企业家联盟主席亚历山大•绍欣在叶夫图申科夫被软禁后，立即把他的遭遇与俄国前首富、尤科斯石油公司老板霍多科夫斯基相比。 亿万富翁霍多科夫斯基在2003年被捕，坐牢10年后，于2013年获大赦出狱，去年12月离开俄罗斯，他一直声称当局逮捕他是出于政治动机。 但是普京总统的发言人佩斯科夫回应绍欣的评论说，把叶夫图申科夫的软禁涂上任何政治色彩，都是极其荒谬和错误的。