中国农业银行与塔吉克斯坦农业投资银行签署《农业领域合作协议》

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据新华网17日消息，9月13日上午，中国农业银行行长张云与塔吉克斯坦第一大银行-农业投资银行董事长卢斯塔莫夫分别代表两行在塔吉克斯坦首都杜尚别签署了《农业领域合作协议》。

塔吉克斯坦是中国经济外交战略的重要区域，为推进中塔两国友好和经贸合作水平提升，中国农业银行将利用自身优势，联合塔吉克斯坦农业投资银行打造中塔金融合作典范，助推丝绸之路经济带建设。双方商定在以下领域开展密切合作：一是共同为两国贸易往来和投资合作提供金融支持。中国通过搭建便捷畅通的金融服务桥梁有效实现 境内外联动，丰富塔国金融市场产品种类，降低企业融资成本。二是共同推进人民币在中塔跨境贸易和投融资领域的使用。中国农业银行将利用自身在网点网络、客户基础、人民币流动性与人民币产品方面的雄厚实力，为塔提供种类齐全、方便快捷的跨境人民币服务，协助将跨境人民币业务打造成为塔吉克斯坦银行的特色服务，促进人民币在中亚地区的使用。三是为塔吉克斯坦农业投资银行在信贷风险管理领域提供技术支持。中国农业银行将利用自身在服务三农方面的经验与技术优势，协助塔农业投资银行完善农业金融产品，提高相关业务风险管控能力，为塔农业发展提供高效金融支持。四是联合在塔吉克斯坦农业投资银行设立中国柜台，促进中塔经贸合作往来，支持中资企业在塔投资发展。

访塔期间，张云行长还分别会见了塔吉克斯坦第一副总理赛义多夫和副总理阿利马尔东，就加强金融合作、支持塔吉克斯坦农业发展等议题进行了深入交流。