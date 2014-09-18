苏格兰独立公投开始投票 决定是否脱离英国

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据中新社消息，当地时间18日早上7点，苏格兰各地的5579个投票站向选民开放，决定苏格兰是否脱离英国的公投正式开始投票。

选票上只有一个问题：苏格兰是否应该成为一个独立的国家？选民只有两个选项："是"或者"不是"。 苏格兰独立公投具备投票资格的选民包括16岁及以上居住在苏格兰的英国公民、欧盟公民和具备资格的英联邦公民，在苏格兰以外居住的苏格兰人不具备投票资格。 根据苏格兰政府的人口统计，具备投票资格的人约有441万人，共有超过428万人登记参加此次公投。也就是说，在有资格投票的人当中，97%的人已经登记为选民。这是苏格兰历次选举中选民登记率最高的一次。选举委员会预计登记选民的投票率将达到80%，可能会成为苏格兰历史上投票率最高的一次。 苏格兰各地，共有近79万人申请用邮寄选票的方式进行投票，这也是苏格兰历来登记邮政投票人数最多的一次。当投票结束时，邮寄选票将会最先被统计。 投票将一直持续到晚上10点。投票结束后，选举委员会立即开始点票，公投结果预计将在当地时间19日早晨7点左右公布。 2012年10月15日，英国首相卡梅伦同苏格兰政府首席部长萨蒙德在爱丁堡签署苏格兰独立公投协议。经英国议会授权，苏格兰议会有权举行2014年独立公投，英国中央政府和苏格兰政府都表示将尊重公投结果。