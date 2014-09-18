纳扎尔巴耶夫总统听取预算规划与执行情况介绍

哈通社阿斯塔纳9月18日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日接见国家预算执行监督委员会主席霍兹库尔佩什•江布尔辛，听取委员会今年前8个月工作总结和预算执行监督部门未来工作计划。

江布尔辛就全国各级审计委员会工作做出汇报，详细介绍了委员会就国家和地方预算的执行情况开展的审计工作。

江布尔辛说，预算委员会在今年前8个月内共对186个部门进行了16次全面检查。查处涉案金额达3423亿坚戈，同比增长1.2倍。其中，1686亿坚戈为金融犯罪。共查处77名官员。

江布尔辛详细介绍了全国各级预算规划与执行部门存在的系统性问题。未被利用的资金计算办法形式多样，缺乏对合理规划预算的责任意识，个别部门缺少对国家相关规划和相互合作重要性的认识，部分国有企业国家资本利用效率低下等问题尤为突出。

纳扎尔巴耶夫指出，要全面提升预算规划工作的质量，各预算执行监督部门要把好关，严抓国家资金的监督工作，提高预算资金使用效率。

纳扎尔巴耶夫总统还就完善预算执行监督部门工作、加强对预算资金有效管控等相关问题向江布尔辛下达了一系列具体工作任务。（编译：吴然 校对：阜博）