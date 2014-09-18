俄媒“揭秘”乌克兰冲突：民兵组织由什么人构成？

哈通社阿斯塔纳9月18日电，透视俄罗斯网站17日刊登一篇题为《乌克兰冲突"揭秘"：民兵组织由什么人构成？》的文章，以下为全文：

乌克兰东南部武装冲突伊始媒体上就开始出现明显具有高加索面孔特征的人的照片--他们手持武器，敢于对着镜头微笑。记者们不禁要问：加入民兵组织的这些高加索人从何而来？

让我们来看一看顿涅茨克常住居民的民族构成吧。统计数据显示，顿涅茨克以及马凯耶夫卡、戈尔洛夫卡和克拉马托尔斯克几个城市中2013年的常住居民有：亚美尼亚人3.7万人、阿塞拜疆人2.1万人、奥赛梯人9000人、车臣人4700人、达吉斯坦人2700人、格鲁吉亚人约3000人。也就是说顿涅茨克是一个多民族聚居地区，这些人在这里已居住数辈，视顿涅茨克为自己的故乡。

参加民兵组织的高加索民族代表如实说：

扎乌尔，达吉斯坦人，27岁，今年3月加入民兵组织："我来自戈尔洛夫卡市，差不多在事件刚刚爆发的时候就加入了民兵组织。独立广场事件之后我明白坐等是不行的，要么自己保护自己，要么就离开。" 阿尔奇尔，格鲁吉亚人，46岁，今年5月中旬加入民兵组织："我在顿涅茨克出生并长大。这里有我的妻子和孩子，再过不久我就快当爷爷了。我该怎么办？难道看着忍着，直到有人来告诉我应该说什么话、穿什么服装？看到顿涅茨克被人践踏我很痛心。因此，我和朋友们决定去战斗。我要为我的孩子们着想。" 阿斯兰，奥赛梯人，31岁，今年5月加入民兵组织："5月2日敖德萨大屠杀次日我就去报名了。我不能就那样看着。我参加民兵是为了不让顿涅茨克也发生那样的事。要阻止这些禽兽的兽行，对他们采取强硬措施。只有武力才能解决，其他方式都不管用，因为他们闻到了血腥味。这种人必须用武器来阻止，没有其他办法。"

来自俄罗斯的参战人员：

但顿巴斯地区民兵组织中不仅有本地人，还有大批来自其他地区的志愿者。据"顿涅茨克人民自治共和国"当局提供的数据，约有93%的战士是当地人，另外还有6-7%的士兵是志愿者。大部分志愿者是来自俄罗斯各地的俄罗斯人。有人是出于思想观念方面的原因，有人是有亲戚在顿巴斯地区，还有许多人以前在这里生活过，还将乌克兰东南部视为自己的故乡。

奥列格，42岁，来自鄂木斯克，今年6月加入民兵组织，机枪手："我出生在这里，这里是我的故乡，23岁之前一直住在克拉马托尔斯克，后来全家搬到了俄罗斯。这一切开始发生的时候，当时还是冬季，我给亲戚朋友打电话，大家都吓坏了。不知道他们会发生什么事情，也不知道一切会以怎样的方式结束。之后乌克兰政府军向这里推进，第一次出现了死亡。于是我意识到，开始了，清洗将在这里开始。我准备了一下就来到了这里。我儿时的朋友有一半都参加了民兵，因此办理参军手续一点问题都没有。我和我的小伙伴们小时候就在院子里玩过打仗游戏，如今却是真的战争了，而且真有人在丢掉性命。看着这一切让人很心痛，但没有别的办法，战争不是我们挑起的。"

尼古拉，34岁，来自莫斯科，今年5月参加民兵组织，侦察兵："我当然也可以在家里抱怨乌克兰的俄罗斯人和讲俄语的人被欺负。虽然一开始就很明白：顿巴斯地区被毁对俄罗斯将会非常糟糕。我认为我们不仅在保护俄罗斯族人，还在保护我们的乌克兰兄弟和俄罗斯国家。我相信，我们不会被打倒。我们这里像从前的苏联一样，汇集了所有民族的人，而且每个人都知道自己在为什么战斗。"

"纯外籍"志愿者：

志愿者都是自费来到顿巴斯地区的，许多人还冒着在自己家乡被逮捕的风险，这涉及到的首先是来自国外的志愿者，他们中有塞尔维亚人、捷克人、德国人、意大利人、巴勒斯坦人、法国人、以色列人和叙利亚阿拉伯人。

普列德拉格，塞尔维亚人，34岁，今年6月参加民兵组织："这都是北约的错。我们塞尔维亚人都知道是怎么回事，他们在我们国家的所作所为也是这样的。首先是挑起内战，然后是轰炸，再然后就是北约部队入侵。我们南斯拉夫受尽了蹂躏，至今无法恢复。如今他们又来到这里，来到乌克兰，将目标瞄准俄罗斯。这里都是兄弟。我看到乌克兰军队的人和我们这边的人都一样，都是乌克兰人和俄罗斯人。我们的俘虏有一半是俄罗斯人。这是纯粹的内战。但即使在我们南斯拉夫也没有人会想到使用具有大规模杀伤性的多管火箭发射器，这里却用这种武器对城市进行破坏，这是一种非常可怕的武器。这么做的目的是激发仇恨和杀戮的欲望，让所有人都把自己视为对方的敌人。于是我来到这里，我们这里塞尔维亚人很多，我们并不拿钱。这里供我吃穿，给我武器，为此我很感激。因为我们知道，如果我们国家的悲剧在这里重演就完了，我们就不会有任何希望了。只有俄罗斯挺住，我们才有机会重新获得独立。现在我们只是欧洲的附庸，他们就像对待殖民地一样对待我们。不能容许这种情况在这里重演。最初我们基本上是徒手对付坦克，现在我们缴获了许多武器，他们已经拿我们没办法了。"