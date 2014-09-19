苏格兰独立公投结束 点票彻夜进行

哈通社阿斯塔纳9月19日报道，据BBC报道，苏格兰独立公投随着18日晚上10时（北京时间19日早上5时）的来临，票站关上大门。点票将彻夜进行。这个星期一直在爱丁堡采访的BBC中文网记者威克在票站关门后到附近的酒吧与民众了解他们的投票意向。

威克说，很多酒吧挤满人把酒谈公投，一边收看电视新闻报道投票结束。

在苏格兰居住了30多年的华人吴锦良说他投了赞成独立一票。 从香港移民到英国的吴锦良在爱丁堡经营餐饮业务，他认为苏格兰独立对下一代更好。他在投票结束后不久对BBC中文网说："现在心情很紧张，希望独立能成真。我与一些朋友来酒吧继续谈论这次公投，我的两个女儿一个赞成独立，另一个则因为工作关系不能公开她的意见，所以我不知道。" "我投独立一票不是为自己，而是为了下一代，苏格兰独立的话对他们更好。这是现在大部分机会都在英格兰，苏格兰的资源都给了英格兰。独立可以给年轻的一代有自主权，选择自己的命运。"

"54%反对独立" 全球网上调查公司YouGov在投票结束后不久公布的调查显示，投票反对苏格兰独立的选票占54％，支持独立的选票占46%。 他们的民调采访了1,828名完成投票的人，以及800个邮寄投票的人，但这并非传统的票站出口民调。 预料在凌晨３点到５点（英国夏令时）期间苏格兰当地投票结果会大批产生，这将包括789,024张邮寄选票。这是苏格兰历史上登记数量最多的邮寄投票。 这次苏格兰公投票率高达到了空前的程度，高于1950年大选时创下的83.9%的投票率，那时英国自1918年开始普选以来最高的大选投票率。 苏格兰著名网球选手安迪•穆雷和他的兄弟吉米在周四投票开始前在推特上表示支持苏格兰独立。

支持独立的苏格兰第一部长萨蒙德说，他在投票前一晚睡得很好，因为显然对投票有很大期待，对他来说这是毕生只有一次的机会，每个人都不会忘记这一天。 他说，"我们的命运现在操在苏格兰人民手中，由苏格兰人民决定是最安全的途径。" 英国前财长、"在一起更好"(Better Together)阵营领袖达林在投票时受到公众态度不一的迎接。他说："我很有信心。经过长期的两年半的竞选游说，支持和反对双方的感情都很投入，这可以理解，因为这是个我们所有人今生做出的最大的单个决定。" 苏格兰国家党第二号领导人尼古拉•斯特金(Nicola Sturgeon)说公投投票"是令人振奋、激动和给人启发的民主的一天。" 支持联合游说活动领导人布莱尔•麦克多加尔说，他认为反对独立的投票在今晚计票超过一定数量后就会占多数。 以下视频综合了统独阵营的四位主要人物在9月18日早上在票站的情形。 来自苏格兰32个地方议会的投票结果陆续产生后，首席计票官员玛丽•皮特凯特利将在爱丁堡外面的皇家高地中心宣布公投结果。预计时间大约是19日早上6至7时（北京时间1至2时）。 这次登记投票的人数创苏格兰历史新高的428.5万，占合资格投票的人97%，投票率相信也会打破纪录。 选民对"苏格兰是否应该是一个独立国家"（Should Scotland be an independent country?）这个问题选择"是"或"否"。 票站在18日早上7时开门之前，已有选民在门口排队。