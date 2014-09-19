医学新突破 战胜自闭症不再遥远

哈通社阿斯塔纳9月19日电，美国哥伦比亚大学最新的一项研究发现，自闭症儿童的大脑中存在有过多的突触，这可能会为自闭症的治疗带来新的进展与突破。

哥伦比亚大学专家表示，在人脑中有一个庞大的兴奋性神经元网络，而一个神经元与另外一个神经元之间相互接触的部位在医学上被称为"突触"，所有的神经元感受刺激、兴奋都需要通过突触来完成。

伴随着正常的大脑发育，婴儿期往往会产生大量的突触，而等到儿童9-12岁期间，一部分多余的突触就会被自动"剔除"，这一正常的生理过程有利于稳定功能性神经元通路，增强学习记忆力。

研究发现，正常人在青少年时期大脑突触密度大约降低了一半左右，然而患有自闭症的人群大脑中突触密度仅下降了16%，这就充分证明了在自闭症患者的大脑中存在有过量的神经元突触。专业人员表示，之所以出现这样的情况，是由于自闭症患者大脑在发育期剔除突触过程较为缓慢。

此外，在该项研究中还发现，自闭症患者的大脑皮层兴奋性神经元中有一种名为mTOR的蛋白激酶被过度激活，造成受mTOR抑制的细胞自噬过程受到阻断。而从对患有自闭症的小白鼠研究中发现，mTOR蛋白激酶被过度激活可抑制细胞自噬过程，从而减缓突触的剔除过程，最终导致自闭症的一系列行为。（编译：阜博 校对：吴然）