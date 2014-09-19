苏格兰第一个公布结果的选区反对独立

哈通社阿斯塔纳9月19日电，据华尔街日报19日消息，就苏格兰独立进行公投的32个选区中，第一个公布投票结果的选区选择留在英国，但整体投票结果仍难分胜负。

选举官员称，位于斯特灵附近克拉克曼南郡选区的19,036名选民投票反对苏格兰独立，支撑独立的选民为16,350人，前者占到了54%的多数比例。官员称，选民投票率为89%。

上述投票结果令反对独立阵营先下一城，但据选举官员称，最终公投结果直到周五早上6点左右（美东时间凌晨1点）才会公布。

人们将密切关注部分人口稠密城市的投票结果，例如格拉斯哥、爱丁堡和亚伯丁，预计它们位于最后一批公布结果的城市之列。官员称，恶劣的天气和交通事故阻碍了一些农村地区的投票箱到达计票点，可能会导致一些投票结果延迟公布。

若苏格兰人投票支持独立，则苏格兰将脱离英国，从而结束一个维持长达300多年的联盟，并有可能改变英国的政治版图。

苏格兰若脱离英国将会对英国首相卡梅伦(David Cameron)构成打击（他有可能被要求下台），同时也是苏格兰民族党党首萨蒙德(Alex Salmond)及苏格兰独立运动令人震惊的胜利。最初的民调显示，支持留在联盟的阵营领先优势明显，但最近几周萨蒙德以及草根阶层领导的独立运动的支持率大幅攀升。

此次运动将苏格兰各地的选民动员了起来，预计投票率将是苏格兰历史上最高的。

即使苏格兰人投票赞成留在联盟内，此次公投对于萨蒙德的半自治苏格兰政府而言也是某种胜利。在公投举行前的最后几周，英国政客们承诺在税收和开支上给予苏格兰相当大的新权力，并称相关谈判将从周五开始。