第十七届亚运会在韩国仁川开幕（组图）

哈通社阿斯塔纳9月20日电，据新华网１９日消息，星空璀璨，海风轻拂，第十七届亚洲运动会１９日晚在韩国港口城市仁川隆重开幕。亚洲４５个国家和地区的代表团在开幕式上齐聚一堂，共同见证亚运圣火点燃。

当晚，能容纳６万多人的仁川亚运会主体育场座无虚席。韩国少女身着用各代表团标志性花卉装饰的长裙，高举树叶图案镶边的引导牌，引导各代表团按韩文字母顺序入场。

东道主韩国代表团在旗手、摔跤奥运冠军金炫雨的带领下最后一个入场时，全场爆发出长时间的欢呼。朝鲜代表团入场时，同样获得了现场观众的热烈掌声。 仁川亚运会组委会主席金荣秀对来自亚洲各地的运动员表示欢迎，并呼吁在本届亚运会上展现真正的体育精神，向世界展示一个最好的亚洲。亚奥理事会主席艾哈迈德亲王致辞说，让我们团结起来，在接下来的日子里分享快乐与激情。国际奥委会主席巴赫出席了开幕式。 当地时间２１时２０分许，韩国总统朴槿惠宣布第十七届亚运会开幕。 开幕式的高潮出现在主火炬点燃时。本届亚运会圣火采集自首届亚运会举办地--印度新德里国家体育场，在抵达中国威海并结束在威海的火炬传递后，圣火与在仁川市江华岛摩尼山采集的火种合为一体。重新诞生的圣火随后在韩国７０个市、郡和区传递。当晚，在全场观众的注视下，５名韩国著名运动员与两名韩国儿童依次传递火炬，当韩国著名演员李英爱最后接过火炬并与两名儿童共同点燃亚运会主火炬时，现场一片沸腾。 入场仪式前，举行了以"４５亿人的梦想，同一个亚洲"为主题的大型文艺表演。"很久很久以前的亚洲"、"通过大海而相遇的亚洲"、"作为家人、朋友的亚洲"和"在今天遇见未来，大同的亚洲"等四部分表演，用史诗般的恢弘表演和高科技特效展示了韩国传统文化，也彰显了亚洲多元文化大家庭的和谐欢乐。 "都教授"金秀贤等多名韩国文艺明星参与文艺演出。中国钢琴家郎朗和韩国歌星"鸟叔"朴载相合作，压轴献上了热情奔放的表演。在骑马舞的欢快节奏中，开幕式带着亚洲人民对和平、友谊与繁荣的美好祝愿而结束。 未来的１５天，亚运圣火将昼夜不息地熊熊燃烧。这是韩国继１９８６年汉城（首尔）亚运会、２００２年釜山亚运会之后第三次承办亚运会。亚奥理事会下属的成员协会全部组团参赛，约１４０００名运动员、教练员和官员欢聚于此。 作为"瘦身"后的第一届亚运会，仁川亚运会共设３６个大项、４３９个小项，其中包括２８个奥运大项、２９７个奥运小项。中国代表团将参加除卡巴迪之外的３５个大项４０８个小项的比赛。除足球比赛先行开始外，其余比赛将从２０日全面展开。