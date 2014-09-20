东哈州或将与中国塔城地区共同发展交通物流 填补俄罗斯市场空缺

哈通社阿斯塔纳9月20日电，据egemen.kz网站消息，近日，以新疆塔城地委书记张博为首的中国塔城地区经贸考察团对东哈州进行了考察。

考察期间，中国考察团前往塞梅核试验受难者纪念碑鲜花致礼，并参观了东哈州毛皮加工厂等当地企业，出席了托耶莫伊纳克旅游基地开业剪彩仪式。

东哈州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫与到访的中国代表团进行了会谈，就铁路延伸、开通塞梅-塔城国际航班等重要合作项目进行了磋商。

中方塔城地区考察团团长张博表示，由于东哈州与中方铁路彼此不相连，大大影响了两国货物流通。目前中国新疆塔城至克拉玛依铁路铺设工作正在进行当中，若将塔-克铁路延伸至阿雅古兹，将大大改变目前的局面，进一步推动两国双边贸易发展。

萨帕尔巴耶夫说："我们就建立物流枢纽问题进行了交谈，这对推动东哈州经济发展具有积极意义。值得一提的是，东哈州与俄罗斯也接壤。我们应把握机遇，积极填补俄罗斯与西方国家相互制裁所造成的市场空缺，全面发挥我州的地理优势，把本土和中国产品通过塞梅这一交通枢纽销入俄罗斯市场。" （编译：阜博 校对：吴然）