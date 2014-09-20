乌克兰政府与亲俄武装明斯克和谈达协议

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，乌克兰政府与亲俄武装分子就乌东部冲突达成和平方案备忘录。

这个和平方案包括在乌克兰东部设立30公里的非军事区，禁止军用飞机飞越乌克兰东部部分领空，并从乌东部撤走冲突双方的"外国雇佣军"。

这个和平协议是在白俄罗斯首都明斯克举行的会谈后宣布。两周前，乌克兰政府与亲俄武装已达成停火协议。 自今年4月以来，乌克兰东部两个地区发生的武装冲突已导致3,000人死亡。 在9月5日达成的停火协议尽管多次被冲突方违反，但目前仍然有效。 乌克兰谴责俄罗斯支持乌克兰东部的分离分子，并向分离武装提供武器装备，但俄罗斯否认与此有关。 有关和平协议是在乌克兰、俄罗斯、乌东部分离武装，以及欧洲安全与合作组织的谈判代表在深夜达成。 前乌克兰总统库奇马以基辅政府特使的身份出席了明斯克举行的会谈。库奇马说，所有各方都同意将其部分重武器后撤。

库奇马表示，"重武器将从前线后撤15公里"。 他补充说，来自欧洲安全与合作组织的观察员将前往非军事区监督协议的执行情况。 分离武装领袖、自称"顿涅茨克人民共和国总理"的哈尔琴科表示，双方并未讨论被分离武装控制的卢甘斯克和顿涅茨克的地位问题。 他表示，"我们有自己的看法，乌克兰有它的看法"。 俄罗斯驻乌克兰大使祖拉博夫表示，冲突双方都有"雇佣军"在作战，他呼吁欧洲安全与合作组织监督双方从战场撤走外国雇佣军。 俄罗斯重申，在乌克兰与分离武装并肩战斗的俄公民，是以个人身份参战。但乌克兰和西方国家谴责俄罗斯主动派遣部队和重武器进入乌克兰东部。