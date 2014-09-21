印度女主播读错中国领导人习近平名字遭解雇

哈通社阿斯塔纳9月21日电，据外媒报道，印度最大的国家电视台"全印电视台"的一位女主播因为在播报过程中将中国领导人习近平的名字读错而遭到解雇。 英国《卫报》9月19日报道，印度国家电视台一位高级官员9月19日表示，印度一名女主播因为播报期间将习近平的名字错读称十一近平而遭到解雇，很显然，她将Xi（习）同罗马数字XI混淆。

习近平在莫迪上台后首次访印

习近平于9月19日结束了对印度的访问。这次访问旨在促进两国因长期边境争端而受损的贸易与经济纽带，而此次直播失误发生在9月17日全印电视台的新闻节目中。

一名不愿透露姓名的官员称这名主播是临时工并告诉路透社"这是个不可饶恕的错误，未来几个月我们将不再让她主持新闻节目"。这名官员说,传统新闻缺乏听众使得电视台不得不使用一些临时主播来主持更受欢迎的新闻简报类节目。 这次事故发生在全印电视台重组并试图与私立电视台竞争之际，之前其节目因质量不佳而长期受到公众嘲笑。 此番失误在Facebook、Twitter等社交媒体上引来诸多讽刺。一位名为Kanikagahlaut的用户评论道："值得庆幸的的是，至少这名主播还认识罗马数字。"