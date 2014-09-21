南非“开放清真寺”支持同性恋遭抨击

哈通社阿斯塔纳9月21日电，据BBC报道，一名穆斯林学者在南非开设了一个对同性恋持友善态度的清真寺，受到了当地穆斯林社区部分人士的死亡威胁和严厉批评。

穆斯林学者哈吉在开普敦的"开放清真寺"也允许女性带领祷告。

哈吉对BBC说，"这所清真寺是为心胸开放的人而开，而不是为那些心胸狭窄的人。" 他还表示，这所清真寺将协助对抗日渐增长的伊斯兰极端主义思想。 "宗教革命" 哈吉是英国牛津穆斯林教育中心（Muslim Educational Centre of Oxford）的教授，他在BBC新闻频道接受采访时表示，现在是"宗教革命"的时候。 "南非在20年前实现了从种族隔离转变为民主的和平革命，现在我们在宗教上需要有相同的发展。" 在开普敦出生的哈吉说，"开放清真寺"欢迎所有性别、宗教和性倾向的人。 他说，女性除了可以带领祷告之外，也可以和男性在同一个房间内一起祈祷。 严厉批评 但是开普敦人口众多的穆斯林社区在社交媒体上批评这个新的清真寺，指责其为"异教徒"和"非信徒"。 还有一个团体试图阻挡清真寺开幕。 南非主管团体--穆斯林司法委员会（Muslim Judicial Council）表示，已经注意到这个新的清真寺在当地引起的关切，并且正在对其进行调查。 哈吉对此表示，他想要做的是复兴"先知穆罕默德最初，没有任何界限的清真寺。"