萨蒙德称苏格兰人公投"受骗"

哈通社阿斯塔纳9月21日电，据BBC报道，苏格兰首席部长萨蒙德周日（9月21日）早间在接受BBC电视采访时批评伦敦政客"行骗"，促成很多苏格兰人在上周的独立公投中投下"否"票。

在上周四的苏格兰独立公投中，反独立派以55%得票大幅胜出；独立派得票仅为45%。

萨蒙德同时指责公投前夜曾向苏格兰人保证将大幅放权的伦敦执政和在野党党魁们在投票后开始"反悔"和"食言"。 唐宁街10号首相官邸第一时间否认了萨蒙德的指称。 然而，公投前做出承诺的执政保守和自民党联盟以及反对党工党迄今为止仍未能就如何进一步向苏格兰放权的程序达成共识。 "行骗"指称 苏格兰公投前夜，首相卡梅伦、工党党魁米利班德以及自民党党魁克莱格均向选民高调承诺，如果苏格兰不独立将获得更多自治权。

也就是说，无论哪个政党赢得2015年英国大选，均将通过进一步向苏格兰分权的立法。 苏格兰首席部长萨蒙德在接受访问时指出，英国三大政党完全是出于公投前夜的恐慌才临时"编撰"出进一步分权的承诺。 萨蒙德说："首相想把苏格兰分权与英格兰分权联系起来，因为他清楚否则无法得到本党议员的支持，特别是受到来自英国独立党的压力。" "而工党更是害怕，一旦英格兰自治，他们将难以再次赢得议会多数。由此可见，他们公投之前的承诺完全是绝望一刻编出来的。" 分权承诺 尽管唐宁街10号坚称一定会履行承诺，按照既定时间表立法，但是各政党对分权立法程序和内容争议激烈。 保守党希望在向苏格兰分权的同时，也向英格兰、威尔士和北爱尔兰更多下方包括税收在内的自治权，实现准联邦制； 工党则希望更加缓慢和渐进式的放权过程。 自民党则批评卡梅伦政府不应把向苏格兰放权的过程与英国其他地方分权相联系，否则过于复杂的情况最终将导致无法兑现对苏格兰选民的承诺。 苏格兰公投决定不独立之后，英国其他地方反对政府过多向苏格兰放权的声音日益高涨。