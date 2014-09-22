中国新疆轮台据报发生多起爆炸

哈通社阿斯塔纳９月２2日电，据ＢＢＣ消息，中国多家媒体报道，周日（9月21日）17时许，新疆巴州轮台县城一商铺门口、阳霞镇、铁热克巴扎乡等处发生爆炸，造成2人死亡、多人受伤。

报道还说，公安机关迅速处置了案件，受伤人员已送往医院全力救治。报道还称，当地社会秩序正常，案件正在进一步调查中。

虽然所有中国媒体的报道都是引述新疆门户网站《天山网》记者的报道，但BBC中文网记者在天山网上并没有找到有关报道的原文。 此外，由于中国媒体发出有关报道的时间均是在北京时间周一凌晨3点多，有中国网友怀疑，有关方面故意选择这个时间报道，可能是为了避免出现更大的恐慌。 另外在社交平台推特上，也有网友称轮台县当地发生了暴乱，并发表了声称轮台县当地爆炸现场的图片，不过BBC中文网无法通过独立消息来源确认这一说法及有关图片的真伪。 与此同时，BBC中文网记者在中国社交平台微博上检索"轮台爆炸"，则出现"根据相关法律和法规，搜索结果未予显示"的信息，显示有关当地的消息已经受到屏蔽。 根据百度百科上的资料，轮台县位于新疆东南部，与首府乌鲁木齐的直线距离为360公里。当地人口大约有11万人，共有4个镇、7个乡。县政府设在轮台镇。