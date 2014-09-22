中国河南省人大常委会副主任秦玉海“下马”

哈通社阿斯塔纳９月２２日电，据ＢＢＣ报道，中国中纪委网站公布的消息称，河南省人大常委会党组书记、副主任秦玉海涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

这是中共最近一段时间的反腐风暴中又一名省部级官员下马。中纪委网站出公布消息外，还介绍一些秦玉海的背景简历。

现年61岁的秦玉海先后在黑龙江、河南两地任职，曾在石油、公安系统任职多年，2004年任河南省副省长、省公安厅厅长，2013年1月不再担任；同年2月任河南省十二届人大常委会副主任、党组书记。 受周永康案拖连？ 秦玉海早年的石油系统经历，以及后来转入政法系统，与周永康均有交集：在大庆石油部门任职时期，曾是周永康下属。 据公开资料称，1953年3月出生的秦玉海是黑龙江省泰来县人，1971年2月参加工作。 他早年曾历任大庆团市委副书记兼石油管理局团委书记、大庆石油管理局党委常委、大庆团市委副书记兼石油管理局团委书记、大庆石油管理局党委常委等职。 1987年至1997年在黑龙江共青团系统工作，他还先后担任党组副书记、书记 职务。自1998年起，秦玉海调往河南工作，先后担任焦作代市长、市长、市委书记。 2003年周任公安部长后，秦也于次年（2004年）转入公安系统，任河南副省长、公安厅长，跻身副省级，同年7月30日被授予副总警监警衔。2012年9月，兼任河南省社会管理综合治理委员会副主任。 据报，秦玉海除为官之外，业余也在摄影方面颇有成就，除出版过多个摄影集外，还有摄影作品获得过中国和国际摄影展奖项。