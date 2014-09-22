中国专家：要确立新疆在中国与中亚油气合作中的重要地位

哈通社阿斯塔纳9月22日电，中新网援引《中国产经新闻报》22日刊登了一篇题为《中国-中亚油气合作：筑就丝绸之路经济带》的文章，文中对中国石油大学工商管理学院副院长郭海涛进行了采访。以下为文章全文：

2014年上海亚信峰会期间，中国石油与塔吉克斯坦签署相关协议，协议成立高级别管理委员会，共同推进中国-中亚天然气管道D线塔国段的建设。9月13日，中国-中亚天然气管道D线塔吉克斯坦段开工仪式在塔国首都杜尚别隆重举行，中国国家主席习近平和塔吉克斯坦总统拉赫蒙共同出席，正式开启中国与中亚天然气合作的新境界。对于中国-中亚油气合作的战略意义及未来发展的相关问题，《中国产经新闻》记者近日采访了中国石油大学工商管理学院副院长郭海涛。

战略意义何在

记者：此前，中国的能源进口来源主要来自中东国家，打开中亚线以后，您认为这是否有益于中国能源安全？是否将降低中国对中东能源出口的依赖？ 郭海涛：这几年随着对天然气需求的增加，中国天然气的来源主要在于中亚和中东，还有就是澳大利亚。从中东进口天然气存在的问题表明：第一是中东本身的地域政治稳定性问题；第二个是我国从中东运输能源海上运输距离较远，存在一定的安全隐患。

现在我国从中亚进口的天然气每年都在增长，从量上来讲，对我国能源安全保障起了很大的作用。中亚地区毗邻我国，历史上从文化，地域等各方面来讲交流都比较多，从安全性方面考虑要比海上运输好一些。我国在中亚国家的影响力要更大一些，毕竟我们一方面是政治大国，一方面又是经济大国。所以打开中亚线后确实有益于中国的能源安全，也会降低对中东能源的依赖。 记者：作为中亚地区规模最大的输气系统，您认为该管线是否能够改善我国能源消费结构？ 郭海涛：单就中亚这一条管线来讲，能够提高天然气在我国能源消费中的比重，中国在天然气消费的比重总的比例是分化的，战略目标到2020年可能要达到12%。这种大规模的进口天然气能够改善我国的能源消费结构，一定程度也会减少煤炭的消费，增加天然气的消费，这实际上是一个能源消费结构优化的过程，是一个正面影响。

记者：您认为这次合作能否使中国与中亚诸国共赢？

郭海涛：中亚各国都希望能源兴国、能源强国， 积极拓展石油气的出口渠道，中亚油气资源丰富，但原先出口通道单一，所以中亚各国都将出口多元化作为本国的战略选择。而金融危机以后，欧洲国家对中亚天然气的需求量减少，中亚各国富余的天然气急需新的出口渠道。中国本身能源消费需求量很大，因而中国对于中亚具有相当重要的能源战略地位，他们需要进入中国这种新兴的消费市场。所以他们对我国市场也有需求，而我们对他们则是能源上的需求，双方之间实际上是一种互利互惠的共赢模式。

中亚新建管道，一方面能够满足我国快速增长的能源需求，同时也对我国能源稳定提供一定的支持。可以缓解我国对中东能源的过度依赖，促进我国能源进口多元化。

对中俄天然气合作的影响

记者：您认为中国-中亚天然气合作是否将与中俄天然气合作产生影响？

郭海涛：中亚合作与中俄合作实际上是一个排列竞争的关系，从供给的角度两者都属于供给市场，那么从需求的角度来讲，中国市场规模的庞大，随着我国经济的不断发展，对天然气的需要会越来越大，那么这两者之间会形成竞争。而这种竞争总体上还是有利的，而不利现在还很难说。

记者：对于有观点认为"中亚一直被俄罗斯视为后院， 对中国在能源领域进入该地区持有戒心， 担心中国在该地区拓展能源战略，以资源开发为先导， 进行势力扩张， 威胁俄罗斯的中亚利益， 从而挤压俄罗斯的战略空间。"请问您怎么看？

郭海涛：以前俄罗斯与欧洲国家关系比较好的时候，他会比较担心，但从今年的情况来看，俄罗斯与我国的这种猜忌因素在减少，互相支持，互相依靠的趋势在提高。俄罗斯的强势地位在下降，而中国世界地位在上升，我认为俄罗斯会无暇顾忌，也不会过多考虑。

记者：目前中俄管道主要输送来自东西伯利亚地区的油气，而西西伯利亚及俄罗斯欧洲部分的天然气输华比较困难，您认为中国一中亚天然气管道是否可能成为解决这一问题的"钥匙"？

郭海涛：就俄罗斯来讲，西西伯利亚的油气相比东西伯利亚地区丰富，俄罗斯自身希望从西西伯利亚给我国输送，但是中国认为从东西伯利亚进口对我国比较有利，也考虑到我国的能源诉求后，经过双方讨论最终选择从东西伯利亚输送。就现在情况来看，中亚天然气管道的修建还不会解决这个问题，因为这个管道与中俄合作的中央管线是不相通的，目前无法实现。

丝绸之路经济带的可持续发展

记者：丝绸之路经济带在油气合作同时，您认为还应该注意些什么才能够使合作健康有序可持续发展？

郭海涛:第一，要关注中亚国家本身的诉求，这些国家属于经济发展相对落后的国家，它需要能源出口来稳定国家的经济和财政，以及政治局势，那我们国家应该通过能源贸易往来与它形成互利互惠的形式。

第二，这条合作路线与新疆地区联系比较多，要重视由民族主义形成的多股势力对于管道安全存在的负面影响。中亚五国一直是新疆外贸的主体， 在新疆外贸中占绝对比重。要确立新疆在中国与中亚油气合作中的重要地位。 国家应从能源战略的高度，明确新疆在中国与中亚油气合作中的特殊地位，并重视新疆能源生产基地建设，加快新疆石油天然气生产和加工基地建设。

第三，要加强与中亚国家的经贸合作， 也是中国经济发展战略的重要组成部分。扩大与中亚的经贸合作的范围， 提高合作层次和水平， 在一定程度上支持了中亚各国的能源产业， 也赢得了好感。因为这些国家单纯依靠油气出口，这种单一的经济依靠，会使其产生不安全感，所以我们中国可以充分利用中国的对外经济贸易优势，在一些方面给予一定的帮助，也可以为我们的产品提供一个新的市场。中亚的能源兴国战略的制定和实施有了现实基础， 中国与中亚的能源合作前景看好。综合考虑技术、经济和地缘政治的诸多因素， 重建丝路， 利用地缘优势构建我国陆路能源资源大通道，建立稳定、安全、经济、多元的国家全球能源资源供应体系， 促进经贸和能源产业互补。

第四，从政治角度讲，要注重友好往来。中亚各国经济与政治发展不平衡， 五国之间亦有重重矛盾， 给中亚地区增加了不稳定因素， 也会给中国与中亚能源合作带来潜在的破坏力。国内的不稳定因素及大国的争夺， 使这个地区成为世界资本关注的焦点。国内问题没有解决或者更为严重， 能源兴国的战略就无法实现。目前，中国已与一些中亚国家签订了系列能源合作协议，中国要积极发挥上海合作组织的作用，与中亚各国展开平衡外交，增强反恐的合作。坚决打击三种势力的威胁，这将有利于维护中亚地区的和平稳定， 营造良好的能源合作环境， 保障签约双方真正能遵守协议， 使得我国石油企业投资的财产得到有效保护。