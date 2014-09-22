中国洛阳“失联”副市长孩子出国妻子失踪

哈通社阿斯塔纳９月２２日电，中国媒体报道，警察搜查已经失去联系40多天的洛阳市副市长郭宜品的家时发现，他的孩子已经在国外，妻子不见踪影。

《新京报》报道，与他一起失联的还有洛阳地产商俞国强及一位名叫张振强的男子。

报道说，9月13日，数十辆警车突然驶入洛阳伊川县鸦岭乡高沟村，那里是地产商俞国强的老家。 当地一名知情者透露，"9月13日下午两点，警方通过技侦手段，在鸦岭乡发现了俞国强的手机信号，遂召集警力火速前往排查。" 报道引述一名村民说，警车停满进村道路，大批警察拿着郭宜品、俞国强和张振强的照片，挨家挨户询问。 但村民们表示已好几个月没看到俞国强的车回村。 今年2月，郭宜品刚由伊川县县委书记调任洛阳市副市长，分管洛阳市安监局、市煤炭局、市环保局、市交通运输局及市地震局。 他最后一次公开亮相是7月31日。洛阳市安监局官网显示，郭宜品作为分管副市长陪同省安委会人员检查工作。 7月底，郭宜品曾向市长请假，称要带长期有病的母亲去北京看病。几天后，有人给郭打电话，发现郭已联系不上。 报道引述洛阳一名知情人士称，郭宜品在失联之前可能已经获悉自己将被调查。 《新京报》说，尽管当地警方早已掌握郭宜品的失联信息，但直到排查照片被传到网上，这一消息才被外界所知。 洛阳市委宣传部在媒体追问下回应，"副市长失联"情况属实，公安正在调查。 洛阳一名记者称，当地官员透露，郭失联后，河南省要求洛阳市写有关郭宜品失联事件的情况说明，"写一遍被打回来一次，写了10多次上面都不满意。" 今年52岁的郭宜品，曾在洛宁县任职17年。1998年郭调职栾川县，2007年调任伊川县委副书记，随后担任伊川县县长、县委书记，今年2月升任洛阳市副市长。 郭宜品失联后，公安部门将其列为网上追逃人员。 追逃信息显示，2012年5月，伊川县立奇置业有限公司法人代表张金元，为感谢时任伊川县县委书记的郭宜品在该公司投资的伊川县政府办公楼和住宅小区项目上的关照，向其行贿500万元。 郭宜品主政伊川县期间，2010年发生伊川矿难，致44人死亡、4人失踪，郭宜品因此受到党内严重警告处分。 但是，洛阳市多位官员称，这一事件最终未影响其仕途。