托卡耶夫会见中国全国人大高官 探讨两国合作关系现状与前景

哈通社阿斯塔纳9月22日电，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓马尔特•托卡耶夫今日会见到访阿斯塔纳的中国全国人大常委会副委员长张宝文，双方就两国经贸、能源、人文以及安全等领域合作关系现状与发展前景交换了意见。

托卡耶夫首先对中华人民共和国建国65周年表示祝贺，对中国人民取得的发展成就、在国际和地区事务中发挥的积极作用表示赞赏。他说，近年来，两国关系快速发展，双方高层交往频繁，相信张宝文副委员长的此次访问也将取得积极成果。

双方认为，哈中元首在上合组织杜尚别峰会期间举行的会晤将积极推动双边合作关系继续发展。

双方指出，议会交往是两国战略伙伴关系的重要组成部分。两国立法部门保持着密切的沟通，双方人员交流日渐频繁，议会间组织框架下的双边务实合作进展顺利。

托卡耶夫说，我们将全力致力于推动议会间合作关系的进一步发展。立法部门间的经验交流与分享有益于法制体系的完善。

张宝文预祝2017年阿斯塔纳世博会取得圆满成功，并表示，中方愿同哈方分享举办世博会的经验。

托卡耶夫还请张宝文转达对中国全国人大委员长张德江的亲切问候和访哈邀请。（编译：吴然 校对：林海）