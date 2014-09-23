新发现：巨石阵规模远大于我们想象

根据一份对巨石阵的调查显示，巨石阵地理位置实际是以石阵为中心，周围广布着古教堂、古坟、陵墓以及宗教神龛。研究者在新石器时代建造的石阵周围，发现了17个新教堂遗迹以及数百个考古发现。

伯明翰大学巨石阵隐形地貌项目负责人文斯‧加夫尼表示，"这次的发现彻底颠覆我们对巨石阵的看法。在过去，我们总认为巨石阵是孤立存在，但事实并非如此，其规模十分庞大。古时人们在巨石阵周围建造宗教神龛以及庙宇，整片遗迹在古时的使用方式十分复杂。" 早前公开的研究提及，整片石阵以环状形式排列，研究者表示，一条不够长的水管或能够帮助他们解开巨石阵之谜：这片石阵到底是以完整的环状形式排列，还是C字型排列？ 这条水管是用来浇洒石阵周围的绿地，然因为长度不足，部分石阵并没有淋到水，此时该地出现了棕色斑驳痕迹。石阵管理员提姆注意到这些痕迹正好与先前消失的巨石所在地吻合，如此一来整个石阵呈现了一个完整的环状。

巨石阵边缘地貌项目研究者花费四年时间，调查了石阵周围12平方公里的土地。研究者使用侦测仪器来侦测埋藏于地底下的东西，定位了两个沟渠所在地，两沟渠位于一长达三公里的纪念碑Cursus之上。Cursus建造早于巨石阵，位于石阵北边。加尼夫表示，在仲夏日，东边的沟渠与初升太阳对齐，西边沟渠则与日落平齐，两线索交叉之处是四百年后建造的巨石阵。加尼夫认为这些遗迹在空间上与巨石阵紧密相连。 其中一个特别的遗迹是一座33公尺长的坟墓，有着一个巨大木结构建筑。同样早于巨石阵建造，此建物被认为是古时举行奇异葬礼、以及安置死者之地。

另一个在巨石阵东北方的大型纪念碑是Durrington Walls。在此物早期，有约70个三米高的石柱排列在南边。加尼夫将该地倒置的石柱与其他证据结合，认为古时文化有拆除纪念碑的习惯，他表示，"他们做了很多奇怪的事，他们毁坏纪念碑，改变它们，并且重置它们。" 调查结果呈现的不仅是那些有趣的史前聚落遗迹，亦有在一战期间军队准备西线作战时，围绕着石阵所挖的壕沟。

文章来源： 英中网