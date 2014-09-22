中国全国人大高官：纳扎尔巴耶夫倡导的哈萨克斯坦之路已成为国家发展和民族复兴的优良模式。

哈通社阿斯塔纳９月２２日电，中国全国人大副委员长张宝文今天在同马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫举行会晤时说，纳扎尔巴耶夫总统倡导的哈萨克斯坦之路已成为国家发展和民族复兴的优良模式。

张宝文说："阿斯塔纳市城市建设给我们留下了美好的影响，在纳扎尔巴耶夫总统的英明领导下，贵国已走出一条符合哈萨克斯坦国情的发展之路，这条路终将带领哈萨克斯坦人民步入全球最发达的３０国行列，这条路也已成为哈萨克斯坦发展和民族复兴的优良模式。"

张宝文表示，近年来，中哈关系保持良好发展势头，政治互信不断增强，经贸等领域合作取得积极进展，发展前景十分广阔。这得益于两国利益契合点多，互补优势突出，更得益于双方的务实精神和创新意识。我们愿与哈方一道，不断开辟新领域，培育新增长点，推动中哈互利合作向前发展。中国全国人大愿与哈萨克斯坦议会加强交流，增进了解，扩大共识，提升互信，为两国互利合作提供法律保障，推动中哈全面战略伙伴关系持续健康发展，为两国人民创造福祉。 双方还表示，愿在丝绸之路经济带合作框架下，进一步深化合作，实现共同发展繁荣。（编译：林海）