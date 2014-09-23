中国国防部长会见阿赫梅托夫 商讨两军关系发展现状与前景

哈通社阿斯塔纳9月23日电，据国防部22日消息，中国国务委员兼国防部长常万全22日在北京八一大楼与到访的哈萨克斯坦国防部长赛力克•阿赫梅托夫举行会谈。

双方就两国防务部门合作现状、两军关系发展前景以及重大国际和地区问题深入交换意见。

阿赫梅托夫说："在两国领导人共同关心和推动下，两国战略合作伙伴关系保持着全面发展的良好势头，双方各领域建立了稳定可靠的合作关系。" 阿赫梅托夫指出，哈中两军在军事技术、联合演习、专业交流等领域合作取得了丰硕的成果。 阿赫梅托夫对中方积极参与哈萨克斯坦"KADEX-2014"国际武器与军事装备展表示了感谢，并邀请常万全访哈。 常万全说，建交20多年来，中哈全面战略伙伴关系健康稳定发展。在两国元首的关怀和推动下，双方政治互信和各领域合作均达到前所未有的高水平。两军高层交往密切，在多边框架内保持密切互动。中国军队希望双方在现有合作基础上，加大各领域合作力度，推动两军关系不断迈上新台阶。 会谈前，常万全为阿赫梅托夫举行了欢迎仪式，并陪同检阅中国人民解放军陆、海、空三军仪仗队。（编译：吴然 校对：阜博）