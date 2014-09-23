伊德里索夫：哈美两国外长均希望进一步发展两国战略伙伴关系

哈通社阿斯塔纳9月23日电，据外交部消息，哈萨克斯坦外长 叶尔兰•伊德里索夫22日在纽约联合国总部同美国国务卿约翰•克里举行会晤。双方就哈美关系现状和发展前景，能源、核不扩散以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。两国外长高度评价哈美关系发展成果，指出建立和发展战略伙伴关系是正确的历史选择，拓展和深化双方各领域合作具有广阔前景和巨大潜力，符合两国根本利益。双方还对美国公司在发展哈萨克斯坦能源领域所发挥的重要作用给予高度评价。

伊德里索夫指出，哈萨克斯坦2050发展战略和纳扎尔巴耶夫总统提出的步入全球最发达的30国行列的宏伟目标将对深化同美国及其他国家的合作提供机遇。就此，双方指出了哈萨克斯坦在最短的时间内结束入世多方谈判的重要性。 两国外长还就国际局势，其中包括中亚、阿富汗、乌克兰局势，伊朗核问题以及在复兴丝绸之路框架下，发展交通运输等问题深入交换意见。 伊德里索夫表示，哈萨克斯坦尊重在美国的直接监督下举行的阿富汗总统大选结果，支持美国为稳定该国局势所做的积极努力，哈萨克斯坦愿为阿富汗和平与重建进程发挥更加积极的作用。 伊德里索夫表示，哈萨克斯坦愿为通过外交手段和平解决伊核问题做出新的努力。希望伊核问题各方在今年11月24日举行的会谈中取得令各方都满意的结果。 克里表示，哈萨克斯坦在加强区域合作、维护地区稳定方面发挥着重要作用，尤其是在稳定阿富汗局势中表现绝佳，他高度评价哈萨克斯坦奉行的多元和平衡的外交政策，克里说，美国愿与哈萨克斯坦进一步加强政治、经济、人文等领域的交流与合作，推进美哈友好。 伊德里索夫邀请克里在方便的时候访问哈萨克斯坦，并希望美国人民踊跃参观2017阿斯塔纳世博会。 据悉，美国是哈萨克斯坦主要的投资国之一（260亿美元），哈萨克斯坦约有300家哈美合资企业，据2013年年底数据显示，哈美双边贸易额增长9%，达到28亿美元。（编译：林海）