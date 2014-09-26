反战组织抗议美军空袭 要求奥巴马退回诺贝尔和平奖

哈通社阿斯塔纳9月26日电，据新华网消息，美国反战组织"粉色代码"(CODEPINK)和"立即行动起来结束战争和种族主义联盟"当地时间25日在白宫门口举行游行示威，抗议总统奥巴马对叙利亚和伊拉克发动空袭行动。参加抗议活动的反战人士还要求奥巴马退回诺贝尔和平奖。

"粉色代码"创始人美狄亚•本杰明当天说，"粉色代码"强烈反对奥巴马通过武力手段介入叙利亚和伊拉克问题，这会造成平民伤亡。作为诺贝尔和平奖获得者，奥巴马应当通过政治手段解决问题，暴力干预只会助长更多极端主义。



她说，自奥巴马担任总统以来，已经在阿富汗、巴基斯坦、也门、索马里、伊拉克、叙利亚、利比亚等多国采取军事行动。奥巴马应当退还诺贝尔和平奖，因为他不该得到这个奖项。



"立即行动起来结束战争和种族主义联盟"全国协调员贝克尔在现场表示，奥巴马政府在向人们隐瞒一个基本的道理，如果不是美国2003年入侵伊拉克、近年来支持叙利亚反对派对抗叙利亚阿萨德政权，"伊斯兰国"这样的组织根本不会在伊拉克或者叙利亚成为一股军事力量。美国中东政策是"伊斯兰国"发展壮大的原因之一，也是问题所在。



贝克尔还说，美国未经叙利亚政府同意就发起空袭行动，这违反国际法。



经奥巴马授权，美军自8月8日开始空袭伊拉克境内"伊斯兰国"目标。奥巴马本月10日发表讲话，宣布组建一个广泛的国际联盟，削弱并最终摧毁"伊斯兰国"。22日，美军开始在叙利亚对"伊斯兰国"目标发动空袭，沙特、阿联酋、约旦、巴林和卡塔尔参加了空袭行动。美方此前透露，打击"伊斯兰国"的行动可能要持续数年时间。