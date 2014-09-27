首届“中国-中亚五国结核病国家论坛”在乌鲁木齐举办

哈通社阿斯塔纳9月27日电，据人民网报道，9月26日，由中国新疆自治区卫生计生委、首都医科大学附属北京胸科医院、中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心、中国结核病医院联盟、新疆维吾尔自治区胸科医院共同举办的"中国-中亚五国结核病国际论坛"在乌鲁木齐市开幕。

论坛旨在加强中国与中亚结核病学科之间的交流与联系，搭建中国与中亚国家结核病防治技术交流平台，学习各国先进诊疗技术，推动结核病学科建设水平，开展结核病防治技术交流与项目合作。 来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国，中国新疆维吾尔自治区、中国结核病医院联盟相关单位的结核病防治领域的专家和代表共159人参加大会。论坛主要涉及中国与中亚国家开展结核病防治现状及经验交流、国内外结核病基础研究进展、耐药结核病诊疗进展情况、国际抗结核新药研发现状等内容。

结核病是全球尤其是亚洲国家最主要的公共卫生问题之一，特别是中国及中亚各国，结核病负担位于世界前列。中亚五国论坛的举办，目的就是为了进一步加强中国与中亚国家的结核病学术交流，搭建中国与中亚国家结核病防治技术交流平台，进一步推动结核病诊疗与防控领域技术的提高。

哈萨克斯坦国家结核病问题中心医学博士别里科娃•艾丽米拉接受采访时说，希望成立中国-中亚五国结核病防治联盟，各国需要加强结核病知识、技术等方面的交流，制定相关计划，共同降低结核病的发病率。 北京胸科医院院长、中国疾控中心结核病防治临床中心主任、中华医学会结核病学分会主任委员许绍发教授在论坛上说，结核病的防控是一个国际问题，结核病的防控合作是无国界的。本次中亚五国论坛，将与中亚各国的嘉宾，共同交流和商讨结核病的防治工作。

"中国-中亚五国结核病国家论坛"的召开，将提出中国与中亚各国轮流举办国际论坛的长效机制，从而促进中国与中亚国家的结核病学术交流，搭建中国与中亚国家结核病防治技术交流的平台，共同推动结核病诊疗与防控领域的进步。 主办方还倡议，建立中国和中亚国家间国家级结核病协调合作委员会，每1-2年在中国和中亚国家间轮流举办结核病防控工作及学术会议，开通中国与中亚国家间结核病远程咨询及教育平台、逐步建立中国与中亚国家间医务人员进修、交流机制。

开幕式结束后，11名来自各国的专家进行大会报告，就肺结核诊疗防治、实验室技术等领域进行学术交流。