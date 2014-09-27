纳扎尔巴耶夫祝贺全国民众首个"公益劳动日"

哈通社阿斯塔纳9月27日电，据总统府新闻局消息，在哈萨克斯坦首个"公益劳动日"来临之际，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫向全国广大民众致以节日的问候。

纳扎尔巴耶夫指出，独立以来，我国民众焕发主人翁精神，积极投身于国家经济建设的伟大事业，用自己的辛勤劳动创造了一个又一个奇迹，为国家、为民族建立了伟大功勋。我们已经确定了2050年昂首跨入全球最发达国家行列的奋斗目标。实现我们的奋斗目标，开创我们的美好未来，必须依靠辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

纳扎尔巴耶夫说："人世间的一切梦想，只有通过辛勤劳动才能实现，发展中的一切难题，只有通过辛勤劳动才能破解，创造更加幸福美好的未来同样离不开劳动。劳动创造未来，奋斗成就梦想。越是美好的未来，越需要我们付出艰辛努力。在国家发展的进程中每一位哈萨克斯坦人应彰显劳动的力量，为实现哈萨克斯坦的宏伟蓝图---步入全球最发达的30国行列而努力奋斗。"

纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦的发展前景十分光明，但道路不可能一帆风顺，梦想不可能一夜成真。这需要万众一心，众志成城，为实现梦想而不懈奋斗！ 纳扎尔巴耶夫最后祝全国民众"公益劳动日"开心快乐，心想事成。 2013年11月22日，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，宣布每年9月的最后一个星期日为"公益劳动日"。 （编译：林海）