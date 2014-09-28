英媒首次承认员工窃听电话 媒体公信力再受质疑

多种报纸的英国最大报商--三一镜报集团9月24日承认，其部分员工曾通过窃听电话和语音信箱等方式获取私人信息。这是英国媒体窃听丑闻被曝光以来，三一镜报集团首次承认存在窃听行为，英国报业窃听丑闻也蔓延至更大范围。有分析指出，不断被掀开的窃听黑幕，使英国媒体的公信力、媒体从业人员的职业操守和政府监管能力不断遭到质疑。

报业集团"低头"：向众名人道歉、认罚之余，还面对19项控诉 三一镜报集团日前在向伦敦交易所递交的一份报表中指出，其子公司镜报集团已经表示将承担窃听事件产生的赔偿责任，并已向指控该集团的电视演员古拉蒂、英国广播公司创意总监艾伦•耶恩托勃等4人道歉。 此外，该集团还向包括英格兰足球队前主教练埃里克松、英格兰足球队前队长贝克汉姆孩子的保姆吉布森等另外6人，以同样缘由赔偿了损失。他们均控告镜报集团借助窃听电话、语音信箱和截取电话账户方式非法获取私人信息。 目前还有19项针对镜报集团的控诉已经递交至高等法院，至少还有10名受害者表示要将其告上法庭。三一镜报集团在报表中指出，需要预留至少800万英镑的款项用于应付所有的法院起诉案件及赔偿。三一镜报集团的股价自今年3月以来已经大幅下跌19%，9月24日承认窃听当天更是大跌1.2%。 三一镜报集团是英国主要报业集团之一，旗下拥有《每日镜报》《星期日镜报》和《人民报》等全国性报纸和众多地方性报纸。2011年，正当新闻集团旗下报刊非法窃听事件持续升级发酵之际，曾在三一镜报集团工作过的财经记者詹姆斯•希普韦尔站出来揭发了老东家。 詹姆斯在2000年因其报道涉嫌"操纵股票市场"入狱而被《每日镜报》解雇，之后以自由撰稿人身份为《卫报》等媒体撰稿。据他回忆，在《每日镜报》工作时，窃听电话成为不少员工的家常便饭，他们知道如何入侵电话留言系统，而其他媒体也在做同样的事情。"有时，为了不让竞争对手得到消息，甚至不得不把窃听对象的语音留言删除。"詹姆斯说。 英国天空电视台则在一份2007年的证词中发现，三一镜报集团前记者戴维•布朗曾指证，该集团旗下《人民报》记者经常窃听名人电话，以此获取明星八卦新闻。 不过，詹姆斯的说法和布朗的证词均被镜报集团的发言人否认，并称其记者的行为都在法律规定的准则之内。但2012年开始，埃里克松等人也纷纷起诉镜报集团，指控后者窃听电话、滥用私人信息。 英国《卫报》评论指出，这是除了默多克的新闻集团之外，英国又一家媒体集团承认存在窃听事件，这说明英国报业很可能普遍存在这个问题。英国一家人权组织的代表伊凡•哈里斯则认为，三一镜报集团承认的窃听行为也只是冰山一角，他"非常担心英国报纸的未来"。 各界深入反思：自由和自律不能保障获取信息方式的合法性，媒体需要接受监督 2013年3月，英国警方在伦敦逮捕了4名涉嫌电话窃听的现任及前任三一镜报集团员工。被捕者包括集团旗下《人民报》现任主编詹姆斯•斯科特和他的副手、前主编马克•托马斯和《星期日镜报》前主编蒂娜•韦弗。 窃听案大部分都与《每日镜报》前记者丹•埃文斯有关，此人在该报工作两年后，2005年后转至《世界新闻报》供职。2011年8月，埃文斯因涉嫌电话窃听被捕。据其供述，他曾窃听过200多个名人的近1000条语音信箱信息，包括在《每日镜报》工作期间。今年7月，埃文斯被判处入狱10个月，暂缓一年执行。 曾掀起英国报业监听丑闻冰山一角的《世界新闻报》窃听丑闻，受害人超过600人，包括英国王室成员、内阁大臣、体育文娱明星和普通刑事案件受害人等。 英国工党议员、反窃听运动支持者汤姆•沃特森指出，三一镜报集团涉嫌窃听由来已久，现在终于承认说明莱维森法官的建议应该彻底落实。负责调查新闻集团窃听案的莱维森法官曾在调查报告中指出，英国媒体存在与政党游说团体以及政府官员关系过于密切的问题，并向英国首相卡梅伦建议成立一个有立法支持的独立的媒体监督机构。沃特森则表示，媒体要重建公众信任，必须加强自律，同时接受监督。 伦敦大学传媒法教授埃里克对本报记者表示，媒体不择手段获取信息的做法源于体制和文化的双重原因，自由和自律不能保障其获取信息方式的合法性，需要一个独立的机构监督媒体，同时调解媒体和公众之间的纠纷。 文章来源： 环球网