哈通社阿斯塔纳电，据瑞士中文网消息，今年正值瑞士与日本建交150周年，为纪念这一特殊的日子，瑞士举行各种庆祝活动，日本大使馆中正在举行的展览就是这个框架下的活动之一。该展览《交叉景色-日本人眼中的瑞士》将展至2014年10月4日。

2013年秋三名日本摄影师和两名录像摄影师在瑞士的克莱恩•蒙塔纳住了一个月，在此期间，他们用自己特殊的视角把瓦莱州的景色收录在镜头下。

策展人是来自老挝的Phitsamone Souvannavong，她本人就充满传奇色彩。她在巴黎长大，在日本上大学，在瑞典银行工作了10年之后，决定改行从事艺术。她在瑞士滑雪胜地克莱恩•蒙塔纳买了一处美丽的住所，将其作为艺术家的宅邸。她邀请世界各地的艺术家前来做客，共同创作。"我喜欢艺术家们在一起讨论的情景，"Souvannavong说。

作为她成立的基金会所进行的第三个项目，她从日本邀请了5名艺术家，摄影师 Nao Tsuda、Tomoki Imai和Hiromi Kakimoto及录像摄影师 Mami Kosemura和Takaya Tsuchiya来瑞士创作。这次Souvannavong出的题目是克莱恩•蒙塔纳及周边的景色。然而为什么以景色为主题？"因为这个地区正面临旅游业上的困境，越来越多的刻板建筑建了起来。然而这里需要一个解决办法。来自国外的视角对于当地居民非常重要，这样便于他们从不同的角度发现自己家乡的特色，"Souvannavong表示。

日本艺术家们也能从中受益，"他们可以通过在瑞士的经历找到创作灵感，这是一种双赢，"这位策展人对此深信不疑。