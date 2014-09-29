研究称地球大部分水来自星际空间 银河系其他地方或存在生命

哈通社阿斯塔纳电，据新加坡《联合早报》报道，研究结果显示，地球上大部分的水来自于星际空间，这可能预示着银河系的其他地方也存在着生命。

长期以来，关于太阳系中水的来源存在两种主要争论，一种是在太阳形成过程中，通过宇宙射线电离等方式形成了水，另一种是早在46亿年前太阳诞生之时，水就已存在，它来自于星际介质。最新研究为第二种观点提供了证据。

根据25日发表在《科学》杂志的研究报告，地球上"相当大部分"的水来自于星际空间，比太阳46亿年前的形成时间还要早。

研究人员主要分析了各种环境下形成的水中的氢，以及氢与同位素氘的比例。来自星际空间的水因为在极低温度下形成，所以氘对氢的比例较高。

科学家用电脑模拟星际冰中早就不存在氘的条件下，一颗行星诞生的过程，结果却发现无法得到月球陨石样品或地球海洋中那样的氘对氢的比例。

这说明，太阳系早期的条件不适于合成新的水分子，太阳系里至少有一些水是来自于外太空，而且这些对地球生命至关重要的水，可能也存在于太阳系之外。

研究人员、密执安大学博士生克利夫斯告诉记者："值得注意的是，在星体诞生的整个过程中，这些水冰留存下来了。"

报告合作者、英国埃克塞特大学物理和天文系的哈里斯说："这是我们探索其他星球生命的重要一步，说明其他系外行星可能存在适合生命进化的条件和水源。"